Saaremaa võib saada Eesti suurima põgenikekeskuse

Ainult kolm kuud saidki aastakümneid erivajadustega inimesi majutanud majad Sõmeral tühjad olla. Nädalavahetusel võeti vastu otsus, et riik hakkab nendesse hoonetesse sõjapõgenikke majutama. Ja vahepeal müügis olnud ja inventarist tühjaks tehtud hoonetesse hakati kõike jälle kiiresti tagasi vedama.

"Siin on tehtud täiskoristus ja ära parandatud pesuruumid ja WC ja kraanid, aga rohkem me praegu teha ei jõua. kindla teadmise (sõjapõgenike paigutamise kohta) saime nädalavahetusel," lausus AS Hoolekandeteenused juhatuse liige Piret Lemsalu, lisades, et esimesed sõjapõgenikud peaksid Sõmerale saabuma kolmapäeva õhtul.

Esialgu võetakse kasutusele üks maja ja edaspidi vastavalt vajadusele remonditakse ja viimistletakse juurde, et need saaksid elamiskõlblikuks.

"See sõltub kõik sellest, kui suur tellimus riigil on ja kui kiire sellega on. Kui me eelmist maja panime valmis enda varude arvelt, siis siin on ikka vaja hankeid korraldada ja see ei ole kiire lugu. Ma arvan, et enne kolme-nelja nädalat ei saa siin midagi juhtuma," ütles Lemsalu.

"Alguses me paigutame Sõmerale 70 inimest, kohapealsed olud ei ole seal kõige paremad. Maksimummaht täna veel päris selge ei ole. On hinnatud, et see võiks olla 600 inimese ringis," lausus hädaolukorra ühendstaabi sotsiaalkaitsegrupi juht Jako Salla.

Saaremaa vald on varem teatanud, et suudab majutada 400 kuni 450 põgenikku, Sõmerale jõudvad Ukraina inimesed on sellele lisaks.

"Me peame arvestama, et Euroopas on sõda ja selles situatsioonis kellelgi ei ole valmis lahendusi niivõrd suurele hulgale sõjapõgenikele töökohtade või mingite muude lahenduste leidmiseks. Ja täpselt nii võtab seda ka Saaremaa vald. Meie kohustus on, et nad saaksid liikuma sealt. Olgu see siis Kuressaarde haiglasse, Kuressaarde töötukassasse või mis iganes teistesse asutustesse. Ma arvan, et see on peamine, mis me saame neile tagada, aga jah, tegu on väga keerulise situatsiooniga," rääkis Saaremaa vallavanem Madis Kallas.