Stoicescu: Ukrainal oleks praegu ennatlik teha Venemaale järeleandmisi

"Ma näen, et Venemaa püüab sõjategevuse lõpetamise hinnaga saavutada praktiliselt kõik oma eesmärgid. Aga sellele järgneb teine faas: kas Vene väed viiakse välja ja kust ja nii edasi. See infohulk , mis me oleme saanud läbirääkimistelt, on võib-olla natuke ebapiisav ja isegi segane selleks et lõplikke hinnanguid anda," ütles Stoicescu.

Stoicescu sõnul ei tasu võtta Vene vägede väidetavat taandumist Kiievi alt võtta hea tahte žestina.

"Olgem ausad, me ei ole näinud ajaloos Moskvalt ühtegi hea tahe žesti siiani. Nad on teinud seda siis, kui neid on sunnitud seda tegema. Praegu iga päevaga Venemaa positsioon halveneb ja see oleks ennatlik Ukraina poolt teha praegu liiga suuri järeleandmisi," lausus ta.

Stoicescu sõnul on Ukraina varemgi märku andnud, et nad on valmis kaaluma NATO liikmesuse taotlemisest loobuma. Selle asemel tahetakse saada Euroopa Liidu liikmeks ja see on ka üks Ukraina tingimusi Venemaale läbirääkimistel. See aga tähendab, et oma sõna peaks läbirääkimiste ajal sekka ütlema ka Euroopa Liit.

"Ei ole nii, et Ukraina ja Venemaa lepivad omavahel kokku. Kes siis sõja kinni maksab, kes Ukraina üles ehitab, kas Euroopa Liit või mitte – kus on Venemaa vastutus. On aeg, et läänemaailm hakkab esitama oma küsimus. Mis saab Ukraina territoriaalsest terviklikkusest – kas nad loobuvad Donbassist või mitte," lausus Stoicescu.