Kogudus ei saa Risti kiriku münte ja Võidukaaregruppi endale

Seega jääb jõusse ringkonnakohtu otsus, et kuigi kogudus oli Võidukaaregrupi skulptuuride omanik nõukogude okupatsiooni eelsel ajal, kaotas ta skulptuuride omandi Eesti riigile nõukogude võimu sundvõõrandamise tõttu, teatas EELK Risti koguduse juhatuse aseesimees Marko Paloveer.

Paloveeri sõnul on kohtuotsus tähendusrikas kümnetele kogudustele üle Eesti, sest selle järgi kuulub koguduste arhailine vallasvara riigile üksnes selle tõttu, et nõukogude võim need sundvõõrandas. Nii maakohus kui ka ringkonnakohus nõustusid, et enne sundvõõrandamist oli Võidukaaregrupi näol tegemist koguduse varaga.

"On täiesti arusaamatu, et Eesti Vabariigi kohus käsitleb nõukogude võimu sundvõõrandamist omandi kaotamisena ning tunnustab siiani nõukogude võimu aegseid seadusi," kommenteeris kogudust kohtuvaidlus esesindav advokaadibüroo Ruus & Veso vandeadvokaat Heidi Rajamäe-Parik.

"Kogudust on selles kaasuses koheldud ebavõrdselt, sest kohtupraktikas on tunnustatud küüditatute vara omandiõiguse säilumist vaatamata sellele, et nõukogude võim nende asjad, näiteks kunstiväärtused, sundvõõrandas."

Ebavõrdne kohtlemine annab advokaadi sõnul aluse Euroopa Inimõiguste Kohtusse pöördumiseks.

1959. aastal ENSV kultuuriministeeriumi poolt Risti kirikust kunstimuuseumi ajutisele restaureerimisele viidud Võidukaaregrupp ehk 14. sajandil nikerdatud üle-elusuuruses hindamatud puitskulptuurid ristilöödud Kristusest, neitsi Maarjast ja apostel Johannesest asuvad Niguliste kiriku Antoniuse kabelis kuulsa Bernt Notke "Surmatantsu" kõrval.

Sama hagiga taotles Risti kogudus Risti kirikust aastatel 2010-2011 toimunud kirikupõranda renoveerimise käigus leitud 1197 ajaloolise mündi omandiõiguse tunnustamist. Nii maakohus kui ka ringkonnakohus leidsid oma otsuses, et tegu on peitvara ning kultuuriväärtusega leiuga, mis peaks kuuluma riigile.

Kokku 1381 esemest, sealhulgas 1197 mündist koosnev leid avastati aastatel 2010.-2011. Muinsuskaitseameti loal Risti kirikus toimunud restaureerimise ja arheoloogiliste uuringute käigus. 1197 leitud münti pärinevad ajavahemikust 13.-20. sajand, suurem osa müntidest on pärit 16.-17. sajandist. Hetkel on need deponeeritud Harjumaa muuseumisse.