Merz kritiseeris teravalt Merkeli-ajastu Venemaa-poliitikat

"Alates sissetungist Ida-Ukrainasse ja Krimmi annekteerimisest kaheksa aastat tagasi oleks pidanud meile kõigile olema selge, mis selles riigis toimub," kirjutas Merz.

Ta lisas, et Saksamaa "eksiarvamuste jada ja sellest tulenev vigade jada on olnud eriti pikk". Merz kirjutas, et tehtud valeotsuste tõttu on Saksamaal täna "suuresti düsfunktsionaalne armee".

Ta kritiseeris ka tuumaenergiast loobumise otsust, mis polnud tema hinnangul seotud nende ohutusega. Selle tõttu kasvas Saksamaa sõltuvus Vene gaasist ja sellest elektritootmisel.

"Vene-Saksa gaasijuhtme Nord Stream 2 ehitamine ei olnud kunagi "puhtalt erasektori projekt"," jätkas Merz. Kuid just nii tituleeris CDU omaaegne kantsler Angela Merkel seda projekti.

Merz jõuab oma arvamusloos järeldusele, et poliitikud peavad "tunnistama, et me eksisime".

Ta lisas, et Venemaa president Vladimir Putin on aastaid ettevalmistanud keerulist olukorda, kuhu Euroopa tänaseks on sattunud.

"Kõigist vigadest kõige tõsisem oli Ukraina NATO-ga liitumise taotluse tagasilükkamine. Pelgalt hirmust Putini ja tema ähvarduste ees ei tahtnud just Saksamaa ja Prantsusmaa teda "provotseerida"," kritiseeris Merz.

Saksa kristlikud-demokraadid kinnitasid tänavu jaanuaris Merzi oma uueks juhiks. 66-aastane poliitik on ühtlasi Bundestagi opositsiooniliider.