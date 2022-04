Saksa opositsioonipoliitik ERR-ile: oleme olnud Venemaa geopoliitika orjad

Me oleme näinud Venemaa kohutavat sõda Ukraina vastu juba üle kuu aja. Mida me Euroopas ja Saksamaal saaksime teha selle peatamiseks?

Me peaksime vaatama seda sõda läbi Ukraina silmade ja siis me näeme, et Ukraina vajab tõhusaid relvi, tõhusaid sanktsioone ja abi tulevikuks ehk julgeolekugarantiisid. Meie sakslastena peaksime toetama igasuguste relvade tarnimist. Meie sakslastena peaksime püüdma vähendada oma energiasõltuvust Venemaast, mis on olnud sihilik ja muutnud meid sõltuvaks 15 aastat tagasi, me oleme justkui Venemaa energiapoliitika orjad. See on tõesti kohutav, sest see ei anna meile vajalikku vabadust Ukraina toetamiseks. Mina kutsun üles Nord Stream 1 kohesele peatamisele ja lõpetama igasugune energiaimport Venemaalt nii kiiresti kui võimalik. Ma hindan väga kõrgelt seda, mida Eesti ja teised Balti riigid on juba otsustanud selles asjas.

Mis puudutab Ukraina tulevikku ja julgeolekugarantiisid, siis ei ole alternatiivi Euroopa Liidu liikmestaatusele. Sellega laienevad EL-i julgeolekugarantiid Ukrainale. Seda tuleb teha üsna kiiresti. Euroopa Liidu liikmeks saamine võib võtta kauem aega, sest selleks on oma protseduurid, aga julgeolekugarantii tuleb ära teha nii kiiresti kui võimalik.

Putin valmistub võiduparaadiks 9. mail, tal on jäänud aega üheksa nädalat. Me peame aru saama, et lähipäevil algavad uued rünnakud ja operatsioonid, mis on veel palju kohutavamad kui viimastel nädalatel, mis on juba niigi olnud kohutavad – inimeste tapmine, rahvusvahelise õiguse ja humanitaarõiguse rikkumine jne.

Te ütlesite, et Saksamaa peaks lõpetama Venemaalt energia ostmise nii kiiresti kui võimalik. Saksa majandusminister tegutseb samuti selles suunas samm-sammult. Kas see on piisavalt kiire või milline on teie ettepanek?

See näitab meie sõltuvust. Me võiksime rääkida ka Iraagiga, aga see võtab aega. Me saaksime peatada energiaimpordi kuueks kuuks, aga järgmisel talvel oleksime me ikkagi probleemide ees, et me oleme sõltuvad. Me peame ka uurima, miks Saksamaa on läinud Venemaast sõltuvuse teele. On inimesed, kes selle eest vastutavad ja me peame neilt selle kohta aru pärima.

Aga see oli proua Merkeli valitsus, teie enda partei valitsus, mis oli pikka aega võimul.

Schröderi ja Merkeli valitsused on meid viinud sellisesse sõltuvusse ja me ei tea, kas nad tegid seda sihilikult või sinisilmsusest, aga see oli igal juhul vale.

Ukraina ootab kohest energia ostude peatamist. Kas see oleks võimalik?

Me võiksime lõpetada igasuguse energiaimpordi Venemaalt, aga siis oleks meil kümme miljonit töötut. See on ka küsimus sotsiaalsest ühtsusest, kuna me oleme nii sõltuvad, see tekitab ka sotsiaalse sõltuvuse. Mina ootan Saksamaa kantslerilt saksa rahva poole pöördumist ja ütlemist, et ees seisab järsk tee iseseisvusele ja me kõik peame kandma suuremat koormat. See on usaldusväärne ainult siis, kui ta rahvaga sellest räägib. Vaja on paremat kommunikatsiooni ja seletusi saksa rahvale, et ees seisavad rasked ajad.

Kuidas inimesed saaksid aidata, kas mingite energiasäästu programmide või millegi sellisega?

Jah, aga see katab ainult 15 protsenti, seda on juba vaadatud. Aga võtmeküsimus ei ole eratarbimine, vaid majandus, see on teras, paber, autotööstus, farmaatsiatööstus, need kõik sõltuvad Vene gaasist.

Te juba ütlesite, et Ukraina vajab võimsamaid relvi. Millega te saaksite rohkem aidata?

Meil Saksamaal on palju soomustatud sõidukeid, nagu Marder, mis on tankisarnane süsteem. See on soomustatud ja sellel on 30-millimeetrine kahur. Meil on mitmesuguseid raketiheitjaid nagu MLRS, mida kasutab ka USA ja mida me võiksime anda. Meil on Stingereid ja meil on veel mitmesuguseid vahendeid.

Aga ma näen ka seda, et meie Saksamaa relvatööstus annaks relvi otse Ukrainale Lähis-Ida tarnete asemel ja Saksamaa valitsus võtaks enda kanda garantiid ning annaks selleks loa. Seda oleks kerge teha, selleks tuleks lihtsalt paber allkirjastada.

Kui rahul te olete Saksamaa valitsuse tegevusega, mida nad siiani teinud on?

Ma olen rahul sellega, et nad on mõistnud, et vaja on muutust, aga see ei ole veel usaldusväärne. Vaja on kõigi parlamendi demokraatlike parteide koostööd ja meie suurima opositsiooniparteina oleme valmis toetama. Nad on võtnud üle meie ideed rahvusliku julgeoleku strateegiast: SKT-st kaitsekuludele 2 protsenti, tuumaheidutuse jagamise ja relvastatud droonid, mida me tahtsime teha terve kümnendi jooksul, aga meie koalitsioonipartnerid olid sellele vastu. Nüüd on see koalitsioonipartner võimul ja neile kuulub kantsleri positsioon ja nad on teinud vaimse ja praktilise täispöörde. Me toetame seda, aga see on liiga aeglane ja see peaks hõlmama rohkem kiiret abi Ukrainale. Iga päev on otsustav. Meil käib Euroopas sõda, iga päev on otsustav.