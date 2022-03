Saksamaa vähendas majanduskasvu prognoosi 1,8 protsendile

Süddeutsche Zeitung kirjutas, et Ukraina sõda avaldab drastilist mõju Saksamaa üldisele majandusarengule, mistõttu langetas ekspertide nõukogu oma hinnangut riigi majanduskasvule.

Eksperdid prognoosivad, et 2022. aastal kasvab Saksamaa sisemajanduse koguprodukt (SKP) vaid 1,8 protsenti. Novembris ootasid nad 4,6 protsendi suurust kasvu. 2023. aasta uus kasvuprognoos on 3,6 protsenti.

Venemaa agressioonisõda Ukraina vastu suurendab oluliselt ebakindlust ja pidurdab majanduskasvu, hindasid majandusteadlased. Paljusid Saksa ettevõtteid koormavad järsult tõusvad energiahinnad ja tarnete kitsaskohad.

Inflatsioon viimaste aastakümnete kõrgeim - 6,1 protsenti

Seoses energiahindade tõusuga ootab ekspertide nõukogu ka oluliselt kõrgemat inflatsioonimäära. Uue prognoosi järgi on inflatsioon Saksamaal 2022. aastal 6,1 protsenti ja 2023. aastal 3,4 protsenti.

Eelnevalt olid majandusteadlased hinnanud käesoleva aasta inflatsiooniks 2,6 protsenti. Ühtlasi oleks 6,1 protsendi suurune inflatsioon viimaste aastakümnete kõrgeim.

"Saksamaa sõltub suuresti Venemaa energiatarnetest. Nende tarnete peatamine toob endaga kaasa ohu, et Saksamaa majandus libiseb sügavamasse majanduslangusse ja inflatsioon kasvab veelgi," ütles Saksa majandusekspertide nõukogu liige Monika Schnitzer.

Eksperdid lisasid, et Saksamaa peaks viivitamatult tegema suuri jõupingutusi, et olla valmis Venemaa energiatarnete külmutamise vastu ja lõpetada üldse energeetiline sõltuvus Venemaast.

Riigivõlg kõigi aegade kõrgeimal tasemel

Föderaalne statistikaamet teatas, et Saksamaa valitsuse võlg tõusis eelmisel aastal uuele tasemele. Kahe koroonaaasta järel oli keskvalitsusel, liidumaadel, omavalitsustel koos lisaeelarvetege võlgu 2319,8 miljardit eurot. See on 6,8 protsenti ehk 146,9 miljardit eurot rohkem kui 2020. aasta lõpus.

Elaniku kohta oli riigivõlg 27 906 eurot.

Kui majandusteadlased prognoosivad Saksa majandusolukorra halvenemist, siis tööturuasutused ootavad Ukraina sõjast hoolimata tööturu taastumist.

"Seni, kuni Ukraina sõda ei eskaleeru ulatuslikumalt, ootavad tööturuasutused tööturu tõusu jätkumist," ütles Tööturu- ja Kutseuuringute Instituudi (IAB) ekspert Enzo Weber.

Ka Föderaalse Tööhõiveagentuuri filiaalide igakuises uuringus paranesid hinnangud tööhõive ja töötuse väljavaadetele.

"Mitmeid ettevõtteid mõjutavad küll tarneraskused, eksporditõrked ja energiahindade tõus, kuid lühiajaline töö võib olukorda palju pehmendada," lisas Weber.