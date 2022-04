Steinmeierile antud "korv" võib ära jätta liidukantsleri Ukraina-visiidi

Rahvusvahelises meedias pälvis palju tähelepanu sel nädalal toimunud Eesti, Poola, Leedu ja Läti presidendi Kiievi külastus, kus kohtuti ka president Zelenskiga. Algul pidi neliku asemel Kiievisse minema viisik, kuid Saksamaa president teatas teisipäeval Poolas, et teda päev hiljem Kiievisse ei oodata.

Saksamaal tekitas see teade üksjagu poleemikat ja segadust. Esmalt sellepärast, et Ukraina pool väitis, et nad pole Saksa presidendilt ametlikku taotlust Kiievisse tulla üldse saanudki, veel vähem seda tagasi lükanud. Seda ütles esmalt president Zelenski nõunik ja seejärel president ise.

Saksa avalik-õigusliku ARD teatel näib siiski, et Steinmeier polnud Kiievis oodatud. Ringhäälingu ajakirjanik väitis, et Saksa saadikule Ukrainas anti sellest ka kirjalikult teada. Ametlikult seda väidet kinnitatud pole.

Habeck: "ei" Steinmeierile oli "ei" Saksamaale

Steinmeieri väljaöeldud sõnad Ukraina väidetavast soovimatusest teda võõrustada on hakanud oma elu elama. Nii kritiseeris roheliste partei kaasesimees, Saksa majandus- ja kliimaminister, asekantsler Robert Habeck Ukrainat ja nimetas seda diplomaatiliseks veaks.

"Saksamaa president esindab Saksamaad. Ja seetõttu on tagasilükkamine Saksamaa tagasilükkamine. Kahjuks pean ütlema, et Ukraina pool tegi diplomaatilise vea," sõnas ta Funke meediagrupile antud usutluses.

Küsimusele, kas tema ise või liidukantsler Olaf Scholz nüüd üldse Ukrainasse sõidavad, jättis Habeck otsad lahti: "Peame veenduma, et me lahendame probleemi, mitte ei süvenda seda. Ja selleks leiutati telefonid," vastas ta. Ja lisas, et Saksa valitsus on endiselt pidevas otsekontaktis Ukrainaga.

Kantsler Scholz on "mõnevõrra ärritunud"

Liidukantsler Olaf Scholz ise on öelnud, et Ukraina keeldumine Steinmeieri võõrustamisest on "mõnevõrra ärritav".

"President oleks tahtnud Ukrainasse minna ning oleks olnud mõistlik see soov vastu võtta," ütles Scholz.

Scholz jättis intervjuus raadiole rbb24 lahtiseks küsimuse, kas ta ise Kiievi kutse vastu võtab. Scholzi sõnul suhtleb ta ise tihedalt president Zelenskiga. Ta viibis ka vahetult enne sõda Kiievis.

Nii Steinmeier kui ka Scholz on mõlemad SPD (sotsiaaldemokraatlik partei) kõrged poliitikud.

Baerbock: Oleme endiselt Ukrainaga solidaarsed

Ka välisminister ja roheliste partei kaasesimees Annalena Baerbock avaldas kahetsust, et Steinmeier Kiievisse minna ei saanud.

"Rääkisime sellest reisist temaga ja ma leidsin, et sellel on mõtet," ütles Baerbock. Samas ta lisas, et Saksamaa suhtumises midagi muutunud pole: "On selge, et me oleme endiselt Ukraina poolel. Toetame neid kohapeal ja oleme nendega solidaarsed."

Merz: mõistan rahulolematust Saksa Vene-poliitikaga

Saksa opositsioonijuht, CDU liider Friedrich Merz tunnistas Ukraina rahulolematust sellega, mida Saksamaa on nende toetuseks siiani teinud.

Ta ütles, et mitte ainult Ukrainas, vaid ka teistes Euroopa riikides on näha rahulolematust SPD juhitava Saksa valitsuse Ukraina-poliitikaga.

"Ma saan sellest täiesti aru, miks paljudes Ida-Euroopa riikides reservatsioonidega Saksa valitsuse Venemaa-poliitikasse suhtutakse," ütles ta ajalehele Rheinische Post.

Ukraina suursaadik Berliinis Andri Melnyk kordas oma varasemat kutset kantsler Scholzile külastada Kiievit. Ta avaldas ProSieben ja SAT1-le antud intervjuus ka arvamust, et see visiit peaks käsitlema eeskätt seda, kuidas Saksamaa saab toetada Ukrainat sõjas Venemaaga raskerelvastusega.

Steinmeieri Vene-sõbralik pärand

Saksamaa president Frank-Walter Steinmeier oli endise Saksamaa kantsleri Gerhard Schröderi lähedane liitlane. Steinmeier oli Saksamaa välisminister ajal, kui Venemaa annekteeris Krimmi poolsaare. Steinmeierit on viimastel nädalatel Saksamaal teravalt kritiseeritud, et ta on vaikinud, mis roll temal on olnud Saksamaa valikutes, eriti perioodil, kui ta oli pikalt välisminister.

Eelmisel nädalal ARD Tagesschaule antud intervjuus tunnistas Steinmeier esimest korda avalikult, et Saksamaa on teinud Venemaa-poliitikas vigu.

"Minu toetus Nord Stream 2 projektile oli selgelt viga. Uskusime asjadesse, millesse Venemaa enam ei uskunud ja mille eest meie Ida-Euroopa partnerid meid ka hoiatasid," ütles Steinmeier.

Tema sõnul ebaõnnestus Saksamaa katsega integreerida Venemaad Euroopasse ja selle ühisesse julgeolekuarhitektuuri.