Saksa opositsiooniliider tahab sõita Kiievisse

ARD Tagesschau teatel oleks Merzi visiit oma peamiste poliitiliste konkurentide ehk sotsiaaldemokraatide (SPD) jaoks solvang. Samas ei soovita riigi julgeolekuteenistused Merzil reisi veel ette võtta, kuna tema julgeolek pole tagatud.

Merz soovi sõita Kiievisse, kinnitasid parteiringkonnad. Merzi personaliülem Jacob Schrot kirjutas konkreetset kuupäeva mainimata Twitteris, et opositsiooniliidri reis Ukrainasse puudutaks kolme sõnumit, millest olulisim on, et Saksamaa seisab Ukraina kõrval.

"Opositsiooniliider soovib külastusega rõhutada Saksamaa solidaarsust Ukrainaga. Merz soovib kuulata Kiievis Ukraina juhtide konkreetseid soove. Saksamaa toetus Ukrainale ei ole valitsuse ja opositsiooni küsimus. Oma visiidiga soovib Merz väljendada opositsiooni ja valitsuse ühist poliitilist vastutust," jätkas Schrot.

Tagesspiegeli andmetel on reisist teavitatud ka liidukantsleri ametkonda, mis pakkus ka välispoliitilist nõu, aga millest Merz väidetavalt keeldus. Esialgsetel andmetel sõidab Saksa opositsiooniliider Kiievisse teisipäeva õhtul.

Väidetavalt on föderaalne kriminaalpolitsei amet (BKA) tungivalt soovitanud CDU liidril Ukraina-reisist loobuda. Või vähemalt reis edasi lükata. Tagesspiegeli andmetel teavitas Merz julgeolekuorganeid reisist alles möödunud reedel. BKA olevat rõhutanud, et selline sõjapiirkonda sõit nõuab veidi rohkem etteteatamist.

Aruande kohaselt keeldus Merz ka BKA pakutud kaitsest. Seda väidet ei soovinud kommenteerida ei siseministeerium ega ka Merz ise. Viimati toimusid ÜRO peasekretäri António Guterrese visiidi ajal raketirünnakud Ukraina pealinna Kiievile.

CDU välispoliitika ekspert Roderich Kiesewetter ütles Merzi reisiplaanide kohta Weltile, et see on tugev signaal. Mäletatavasti olid mitmed juhtivad SPD liikmed solvunud, kui Ukraina lükkas tagasi Saksa president Frank-Walter Steinmeieri (SPD) soovi Kiievit külastada tema aastatepikkuse Venemaa-sõbralikkuse pärast.

Kindlasti õhutab reis poliitilist debatti Saksamaal selle üle, kas ka kantsler Olaf Scholz peaks sõitma Kiievisse, nagu on teinud mõned teised EL-i valitsusjuhid enne teda. Scholzi on palju kritiseeritud reserveeritud Ukraina-poliitika pärast.

"Merz teeb seda, mida kantsler oleks pidanud juba ammu tegema. On oluline, et vähemalt Saksa opositsiooniliider ja ka kolm koalitsiooni kuuluvat komisjoni esimeest püüaksid päästa meie riigi au," ütles CDU fraktsiooni inimõiguste eestkõneleja Michael Brand.

Merz on süüdistanud Scholzi ka "kõhklemises" ja "ärevuses". Kantsler vältis nädalaid arutelu relvatarnete üle, ütles Merz neljapäeval Bundestagi arutelul, kus saadikud hääletasid suure häälteenamusega koalitsioonierakondade ja CDU fraktsiooni ühise ettepaneku poolt raskerelvade tarnimiseks Ukrainasse.