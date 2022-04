Teadur: tuumarelva kasutamisel Ukrainas oleks väga laiaulatuslik mõju

"Kui Venemaa kasutaks tuumarelva, siis selle eesmärk oleks eelkõige poliitiline ja psühholoogiline," rääkis Hurt reedel "Terevisoonis".

Ta selgitas, et vaatamata sellele, kas kasutatakse strateegilist või taktikalist tuumarelva, on sellel igal juhul väga suur mõju ka rahvusvahelisele poliitikale.

"Niipea, kui üks riik kasutaks reaalses sõjas tuumarelva, siis mitte mingit vahet ei ole, kui suur või väike see on – poliitiline ja psühholoogiline efekt oleks kindlasti strateegiline," rääkis Hurt.

Tema hinnangul ähvardab Venemaa Ukrainat siiski taktikaliste ehk väiksemate tuumarelvadega, mille kasutamine ei tooks kohe kaasa suurt, ülemaailmset tuumahävingut ega viiks tuumasõjani USA-ga.

"Ma arvan, et pigem on mõeldud suhteliselt väikeste tuumarelvade kasutamisele, eesmärgiga panna Kiiev ja president Volodõmõr Zelenski aru saama, et nad peaksid alistuma. Lisaks on siin ka tegemist ähvardusega läänele," rääkis Hurt.

Kommenteerides lääneriikide vastust Venemaa sellisele käitumisele, ütles Hurt, et lääs ei soovi oma plaane paljastada, kuid kindlasti olek reaktsioon tugev.

"Üks oleks poliitiline vastus sellele, kui Venemaa peaks tuumarelva kasutama. Kuigi täna juba kasutatakse Venemaa suhtes paariariigi mõistet, siis praegu veel osad riigi siiski loodavad naasta tavapäraste suhete ja kaubanduse juurde. Aga tuumarelva kasutamisel oleks see väga pikka aega välistatud," leidis Hurt. "Milline näeb välja lääne vastus – ma arvan, et sellega ei lehvitata eesmärgiga mitte anda Venemaale selgust, mis juhtuma hakkab. Aga ma arva, et vastus oleks hävitav ja ränk Venemaale," lisas ta.

Ukrainas täiemahulist sõda alustanud, kuid seni oma eesmärkide saavutamisest kaugele jäänud Venemaa juhtkond on korduvalt ähvardanud võimalusega kasutada sõjas tuumarelva.