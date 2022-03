EL-i agentuur otsis läbi Gazpromi bürood Saksamaal

Euroopa Komisjoni konkurentsivolinik Margrethe Vestager päris juba jaanuaris gaasiettevõttetelt, sealhulgas ka Gazpromilt aru nende tarnepoliitika kohta, kuna levisid süüdistused, et Venemaa keeldub suurendamast oma gaasitarneid, mis oleksid võinud alla tuua järsult kasvanud gaasihinna.

Teemaga kursis olev allikas rääkis Reutersile veebruaris, et Vestager tõenäoliselt suurendab oma püüdlusi saada andmeid Gazpromi äritegevusest Euroopas.

Euroopa Komisjon keeldus kolmapäeval teateid läbiotsimistest kommenteerimast. Samuti ütles Gazpromi ekspordiharu, et ei kommenteeri juhtunut. EL-i konkurentsiametnikud korraldasid läbiotsimised ettevõtetes Gazprom Germania GmbH ja Wingas GmbH.

Gazprom ja Venemaa juhtkond on korduvalt kinnitanud, et ei piira oma gaasitarneid ning on täitnud kõik kehtivad lepingud.

Euroopa Liit võib ettevõtteid, mis rikuvad EL-i konkurentsireegleid, trahvida summaga, mis võib ulatuda kuni 10 protsendini nende globaalsest käibest. Gazprom pääses trahvist 2008. aastal, kui pärast EL-i uurimist nõustus reformima oma hinnastamist ning andis võimaluse turulepääsuks ka oma Ida-Euroopa konkurentidele.