Shanghais kontrollivad liikumispiirangute täitmist robotkoerad

Shanghais patrullivad tühjadel tänavatel robotkoerad, kes kontrollivad, et inimesed järgiksid koroonaviiruse epideemiast tingitud liikumispiiranguid.

Hiina riiklik ajaleht The Paper avaldas videolõigu, kus on näha, kuidas valjuhääldi on kinnitatud robotkoera külge. "Kanna maski, peske käsi, kontrollige oma kehatemperatuuri," kostab valjuhääldist.

Kohaliku ajalehe Xinmin Evening News teatel kasutab Shanghai politsei ka droone. Selle käigus proovivad võimud tuvastada inimesi, kes rikuvad piirangutest tingitud reegleid. Droonid tuletavad inimestele ka meelde, et rikkumiste korral ootab neid karistus, vahendas The Times.

Shanghais levib üha kiiremini koroonaviiruse omikroni variant. Linnavõimud karmistavad piiranguid.

Kolmapäeval peatati Shanghaisse suunduv kiirrong, kuna rongijuhi koroonatest osutus positiivseks. Võimude teatel desinfitseeriti kõik rongivagunid ja reisijad saavad raha tagasi.

Shanghai on Hiina ärikeskus, kus elab umbes 26 miljonit inimest. Hiina majandusteadlased prognoosisid märtsi keskel, et Shanghai täismahus sulgemine mõjutaks märkimisväärselt riigi selle aasta majanduskasvu.