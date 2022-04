Putin surub rublades makseid ka lääne lennukiliisingu firmadele

Dekreedi kohaselt saavad Venemaa lennufirmad "ebasõbralikest riikidest" pärit firmadele maksta rublades.

Venemaa lennufirmad kannavad raha Venemaa pankades avatud kontodele summas, mis on võrdne välisvaluutas võetud kohustustega, vahendas Interfax.

Venemaa lennuturul domineerivad liisingufirmad. Venemaal on umbes 500 lennukit, mis on renditud rahvusvahelistelt firmadelt. Selle turuväärtus on 10 miljardit dollarit, Euroopa osakaal on seal viis miljardit dollarit.

Asepeaminister Juri Borissov teatas juba neljapäeval, et kõik liisitud lennukid jäävad Venemaale.

"Kogu välismaine lennukipark jääb Venemaale. Mõned arestiti välismaal sanktsioonide kehtestamise ajal, kuid valdav enamus lennukeid jääb Venemaale," ütles Borissov.