Leedu loobus täielikult Vene gaasi impordist

Leedu gaasivõrk on opereerinud 1. aprillist alates ilma Venemaalt imporditud gaasita, vahendas Leedu Delfi Leedu energiaminister Dainius Kreivyse sõnu.

"Me oleme esimene nendest Euroopa Liidu riikidest, keda Gazprom maagaasiga varustab, kellel on sõltumatus Vene gaasivarudest, ja see on pikaaegse ning järjekindla energiapoliitika ja õigeaegsete otsuste tulemus," ütles Kreivys.

Leedu gaasivõrgu haldur Amber Grid kinnitas laupäeval, et Venemaalt ei ole tulnud ühtki megavatt-tundi gaasi Leetu.

Energiaministeeriumi sõnul piisab Leedu gaasitarbijate vajaduste rahuldamiseks Klaipeda LNG terminali gaasist. Igal kuul jõuab Klaipedasse kolm suurt kogust veeldatud maagaasi, millest piisab kõigile gaasitarbijatele.