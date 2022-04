Linnukaitsjad: LNG terminali rajamine eeldab uut keskkonnamõjude hindamist

Eesti Ornitoloogiaühingu sõnul erineb riigi soetatav veeldatud maagaasi tanker parameetritelt ja kasutusviisilt oluliselt neist alternatiividest, mida käsitleti seni Alexela veeldatud maagaasi terminali planeerimisel ja mõjude hindamisel.

"2012-2015 tehtud planeeringud ja erikasutusluba ei olnud tegelikult mõeldud hoiualale ujuvterminali ehk tankerite parkla rajamiseks. Kavas oli, et käib paar tankerit kuus, mis kiiresti mõne tunni jooksul lossitakse maha ja nad lähevad ära sealt," lausus Eesti Ornitoloogiaühingu linnukaitse projektijuht Veljo Volke.

Volke ütles, et seetõttu tuleks ka keskkonnamõjusid täiendavalt hinnata.

"Viimane juhtum oli Linnamäe pais, kus tagantjärele tehti Natura hindamine. Teistest protsessidest lahus ja eraldi. Loogiline, et selle terminaliga saaks samamoodi toimida," sõnas linnukaitsja.

Võimaliku LNG terminali tankerite kai mõjupiirkonnas peatub ja talvitub Volke sõnul sinikael-pardist kaks korda väiksem aul, kes on üleilmselt ohustatud. Vähemal määral kasutavad ala ka teised kaitsealused liigid.

Aas: kõik load on juba olemas

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas ütles, et kõik vajalikud load on juba olemas.

"See ongi aluseks, miks Eestisse on võimalik nii kiiresti LNG terminal rajada, et olla valmis järgmiseks talveks. Ma olen kindlalt seda meelt, et lähtume sellest, mis on tehtud ja läheme kiiresti edasi," lausus ta.

Aas ütles, et niiviisi tagab riik oma julgeoleku. "Vaadates tänaseid sündmuseid maailmas, ma arvan, et see on ülioluline," lausus ta.

Keskkonnaministeeriumi avalike suhete osakonna peaspetsialist Marju Kaasik ütles, et kuna ornitoloogiaühingu kiri laekus neile alles kolmapäeva õhtul, siis on praegu liiga vara sisulist hinnangut anda. Keskkonnaministeerium arvestab siiski võimalusega, et uus hinnang tuleb läbi viia.

"Otsuse selle kohta saab langetada siis, kui konkreetse projekti täpsemad asjaolud on välja töötatud ja meile laekunud," ütles ta.

Eesti Ornitoloogiaühing toetab valitsuse kavatsust Vene gaasi kasutamisest võimalikult kiiresti loobuda. Samas ei saa seda nende sõnul teha Natura 2000 ala kaitsekorda eirates ja kaasnevaid mõjusid asjakohaselt hindamata.