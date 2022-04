Ungarlased annavad pühapäeval hääle parlamendivalimistel

Opositsioonikoalitsiooni ühendab eesmärk Orban kukutada ja lammutada Fideszi partei ülesehitatud mudel.

49-aastane Marki-Zay ütleb, et riik peab valima "Euroopa, mitte ida tee".

Orbani valitsus on kritiseerinud ka Ukraina presidenti Volodõmõr Zelenskit, kes on öelnud, et Orban on "Euroopas pea ainus, kes avalikult toetab Putinit".

Vastusena on Ungari valitsus süüdistanud Ukrainat katses sekkuda valimistesse.

Orban ütles, et ootab pühapäevastelt üldvalimistelt suurt võitu.

Arvamusküsitlused annavad Orbani parteile Fidesz valimistel napi edumaa. Kuus tema vastu ühinenud opositsiooniparteid on üsna kannul.

Ungaris toimub pühapäeval ka rahvahääletus LGBTQ küsimustes. Referendumit peetakse vastulauseks Euroopa Komisjonile, mis algatas Budapesti vastu hagi eelmisel aastal vastu võetud seaduse pärast, mis keelab koolides homoseksuaalsust ja soomuutust propageerivate materjalide kasutamise.

Valimisi jälgib enam kui 200 rahvusvahelist vaatlejat.