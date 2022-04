Fideszi kandidaat Ukraina piiri äärest: see pole meie sõda

Ungari kõige idapoolsema valimisringkonna inimesed on alates 2006. aastast parlamenti saatnud Attila Tilki. Ta on kohapeal tuntud mees, kelle erakonnakaaslased juhivad pea kõiki piirkonna omavalitsusi. Viimased kuu aega on Tilki sotsiaalmeediakanaleid katnud üks sõnum – valid vastased, saad sõja, valid meid, saad rahu.

Missugused teemad olid tähtsad enne valimisi? Mida te inimestele lubasite?

Ungaris on väga hea programm - "Ungari külaprogramm". Selle programmi abil saame me ehitada palju lasteaedu, palju kohti, kus töötavad arstid ja palju kohti, kus töötavad linnapead. Näiteks siin minu selja taga on kohaliku omavalitsuse hoone. Me saime neile raha, et see korda teha. Me töötame palju ja pärast Covidit me tahaksime näidata inimestele, mida oleme saavutanud.

Pärast sõja algust jagate te sotsiaalmeedias iga päev Fideszi sõnumit, et praegu tuleb valida sõja ja rahu vahel. Mida te sellega mõtlete?

Me oleme praegu kolme kilomeetri kaugusel Ukrainast, kus elab umbes 150 000 ungarlast. Enne esimest maailmasõda kuulusid need territooriumid Ungarile. Näiteks mu vanavanaisa sündis väikses Ungari külas. Nüüd on seal Ukraina.

Nii et meil on tugev side nende inimestega, kes on ungarlased aga nad elavad teisel pool piiri. Meie meelest pole see ungarlaste sõda. See sõda on Ukraina ja Venemaa vahel ja Ungari jaoks on väga oluline selgeks teha, et see pole meie sõda. Nii et me ei lase relvi läbi Ungari.

Meie juhid on varemgi öelnud "mitte üle Ungari". Teise maailmasõja ajal ei lubanud Ungari juhid Saksa relvi Poola viia. Meie jaoks on rahu kõige olulisem.

Ma kohtusin teie oponendiga selles valimisringkonnas ja tema ütles, et Ungari peaminister ning Fideszi juht Viktor Orban on Vladimir Putini liitlane.

Inimesed mõtlevad ka, et Attila Tilki on Venemaa sõber, sest ta on vene keele õpetaja. Minu meelest on vene kultuur väga oluline kogu maailmas. Dostojevski on mu lemmik, Tolstoi, Tšehhov on samuti mu lemmikud.

Aga kommunismiajal elasime me Nõukogude võimu all. Teise maailmasõja ajal 1944. aasta oktoobris viidi paljud inimesed sellest külast Nõukogude Liidu koonduslaagritesse. Siinse regiooni ajalugu on väga keeruline ja me tahame elada ilma sõjata.

Valimiste pärast ütlevad paljud inimesed, et ungarlased on Venemaa sõbrad. Ungarlased on ungarlaste sõbrad. Me oleme sõbrad teisel pool piiri olevate ungarlastega. Aga Ukraina valitsus keelas mul teisele poole piiri minna.

Ma aitan siin iga inimest, kes Ukrainast tulevad – nii ungarlasi kui ukrainlasi. Kiievis ja Harkivis õppis palju tudengeid näiteks Nigeeriast. Ma aitasin neil Budapesti minna ja Nigeeriasse lennata. Ja ma aitasin ka mitmeid juute.

Miks Ukraina ei luba teil riiki siseneda?

Seal on Ungari erakond. Selle nimi on Ungari kultuuriühing, mille juht sündis samas külas, kus mu vanavanaisa. Enne Ukraina valimisi olin ma seal ja ütlesin kaamerasse, et inimesed peaks valima ungarlasi, sest kui nad saavad palju hääli, saame me endale piiripunkte juurde. Et ungarlased saaks ungarlastega suhelda. Ja nad ütlesid, et ma olen separatist.

Kas Vladimir Putin on kurjategija? On see kuritegu Ukrainat rünnata? Kas sõjas on süüdi Venemaa?

See on väga keeruline küsimus. Ungari on Euroopa Liidus. Niisiis me kuulsime nende arvamust. Aga ungarlastele on väga olulised ka ungarlased teisel pool piiri ja see, et me ei laseks relvi läbi Ungari. Kõik peaksid sellest aru saama.

Ma usun, et me peame elama praegu ja lahendama probleeme, mis on inimestele täna olulised. Ma saan aru, et teise maailmasõja ajal elasid Eesti inimesed Nõukogude võimu all. Pärast teist maailmasõda elasime ka meie selle võimu all. Ma mõistan, et Eesti, Läti ja Leedu inimesed kardavad Venemaa inimesi. Aga mina vastutan inimeste eest, kes elavad siin. Me oleme uhke rahvas ja ma usun, et meie jaoks ei teki mingit probleemi.

Mis te arvate, kas valimiste ajal on inimestele olulisemad kohalikud mured või sõda?

Selles piirkonnas on sõda kõige olulisem. Meil on 137 kilomeetrit piiri Ukrainaga ja selle piirkonna inimesed peavad hääletama Fideszi poolt, sest meie oleme rahu poolel. Opositsioonierakonnad on sõja poolel. Nende juht ütles, et me peame läbi Ungari relvi lubama. Ma usun, et see ei ole hea mõte.

Valimistega samal ajal on Ungaris ka nn lastekaitse referendum. Miks teile seda vaja on?

Ma olen isa, mul on kaks tütart ja ma usun, et me vastutame kõigi laste eest. Ma ei nõustu, et inimesed tulevad algkooli ja põhikooli ja räägivad mu lastele, kuidas tuleks neil mõelda oma seksuaalsusele. On väga oluline lapsi selle eest kaitsta. Ma olen õpetaja, aga laste seksuaalsuse üle saavad otsustada ainult vanemad.

Kui Viktor Orban täna võidab, kas võimul püsimine muutub talle veel lihtsamaks. Või muutub see kõigi valimistega üha keerulisemaks?

See on Euroopa Liidu mõtlemine. Kas sa usud, et Eesti inimesed on valimiste ajal nutikad ja mõtlevad oma peaga? Muidugi nõustud sa sellega. Eesti inimesed teavad, mida nad tahavad, nagu Ungari inimesed teavad, mida nad tahavad. Kui sa oled viis korda võitnud ja inimesed usuvad, et sa oled hästi valitsenud, siis valivad nad sind tagasi.