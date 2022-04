ERR Ungaris: seis enne valimisi on tasavägisem kui varem

Ungari kõige idapoolsemat valimisringkonda esindab juba 16. aastat doktor Attila Tilki.

See läbi ja lõhki Orbani partei Fideszi mees rääkis ka oma kampaanias homoagenda ja globalismivastasest võitlusest, aga oli ka kohalikke teemasid.

""Ungari külaprogramm" – selle programmi abil saame me ehitada palju lasteaedu ja kohti, kus töötavad arstid. Ja palju kontoreid, kus töötavad linnapead. See hoone mu selja taga on kohaliku omavalitsuse hoone. Me saime neile raha, et see korda teha," rääkis Tilki.

Aga nüüd on kuus opositsioonierakonda oma hääled kokku pannud ja proovivad ühise peaministrikandidaadi Peter Marki-Zay abil Orbani kukutada. Siin valisid nad kandidaadiks Monika Sapi, kes räägib samuti Fideszi korruptsioonist, aga sai oma kuulsuse sellega, et päästis kohaliku haigla pelgalt koroonahaigla staatusest.

"See valimisvõistlus on tasakaalust väga-väga väljas. Kogu ajakirjandus, kogu avalik meedia ja kohalikud ajalehed on valitsuse ja Fideszi kätes," ütles opositsiooni kampaaniameeskonna liige Istvan Sero-Radics.

24. veebruaril tungisid Vene väed vabasse Ukrainasse ja pärast seda pöörati kogu valimiskampaania pea peale. Ühinenud opositsioon räägib sisuliselt, et Orban on Vladimr Putini käsilane.

"Viimase paari aasta jooksul on ta raadios reklaaminud, et nad on väga head sõbrad. Ja et meil on selline asi nagu uus avanemine itta," ütles Sero-Radics.

Ühinenud opositsiooni sõnul tuleb Ungari inimestel nüüd valida ida ja lääne vahel. Orbani toetajad ütlevad, et valik on hoopis teine. Sõda või rahu.

"Meil on Ukrainaga 137 kilomeetrit piiri. Meie oleme rahu poolel ja kogu opositsioon on sõja poolel. Sest nende juht ütleb, et muidugi peame me relvi läbi Ungari laskma. Ma usun, et see ei ole hea mõte. Paljud inimesed, kes siin elavad, usuvad, et see pole hea mõte," ütles Tilki.