Politseijuht: oleme 9. mail väljas suurte jõududega, et õiguskord tagada

9. mail pronkssõduri juurde tulek agressiooni õigustavate sümbolitega, olgu selleks Nõukogude armee vorm või Georgi lint, on politsei vaatest taunitav, ütles PPA juht Elmar Vaher. Samas ütles politseijuht, et loodab riigikogu peale, et see kindlasti menetleks 9. maiks ära seadusemuudatuse, mis annaks politseile selgema õigusliku aluse agressioonisümboleid keelata.

"9. maini on kuu aega minna, aga kindlasti meie oleme valmis 9. mail olema väljas suurte ressurssidega, et õiguskord ja õigusriik tagada," ütles Vaher "Terevisioonis".

Vaheri sõnul ei keela politsei 9. mail hukkunute mälestamist, kuid seda tuleb teha väärikalt.

"Tulge kohale, asetage lilled, langetage pea, mälestage hukkunuid. Aga kõik need avalikud koosolekud ja suuremad sündmused, millega näidatakse selget toetust Putini režiimi vastu, see ei ole väärikas. Ja kindlasti oleme me valmis 9. mail selliseid tegevusi lõpetama. Oleme väljas suuremate jõududega, sest olukord ei ole sarnane varasemaga."

Küsimusele, kuhu tõmmata piir ehk kui inimene tuleb pronkssõduri juurde T-särgiga, millel on Putini pilt või on käekotile seotud Georgi lint, siis kas PPA võtab selle vastu midagi ette, vastas Vaher, et see on kaasaaitamine Putini tegevusele, mida avalikus ruumis teha ei tohiks.

"Sellega sa näitad toetust tegevusele, kus lapsed surevad, haiglad lastakse puruks ja tsiviilisikud saavad hukka."

Varasematel aastatel pronkssõduri juures nähtud Nõukogude armee vormi kandmine, sealhulgas laste poolt, ei ole politseijuhi sõnul samuti kindlasti aktsepteeritav.

"Lastega selline mängimine ja oma ideoloogia pealesurumine, mis kiidab sellist režiimi, see ei ole kindlasti 9. mail väärikas tegu."

Vaher ütles, et politsei püüab juba eelnevalt palju asju ära teha ehk et inimesed mõistaksid ja ei tuleks pronkssõduri juurde Nõukogude armee vormis või Georgi lintidega.

"Ja mul on kindlus, et väga paljud inimesed on ümber mõelnud ja see, mida nad on siiamaani heaks kiitnud, ei ole see maailm, kus nad tahavad elada. Aga ma ei ole nii naiivne, et arvata, et ei oleks provokaatoreid või et ei tuleks inimesi, kes teadlikult hakkavad õrritama Eesti politseid."

Elmar Vaher lisas, et et ta väga loodab, et Eesti parlament saab ära menetletud seadusemuudatuse, mis annab politseile pisut hõlpu juurde, et agressiooni toetavaid sümboleid vältida.

"Täna on see õigusruumis väga keeruline."

Aga kui keegi seda siiski teeb?

"Georgi lint on üks märkidest, mida kannavad Vene sõdurid Ukrainas. Ei saa lubada seda ka Eestis. Mida teeme? Niipalju kui vähegi saame, teeme ettepaneku see kõrvaldada. Kui parlament seadust muudab, saame kasutada meile antud jõudu, et see lint ära võtta. Kui seadus 9. mail samasugune kui praegu, eks siis vastavalt sellele käitume."

Vaher ütles ka, et üks võimalus on ka kaitseväe kalmistu sisekorra eeskirja muutmine, mis seaks seal toimuvale rangemad piirid.