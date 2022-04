Tallinna Ülikool loobub samuti Vene ja Valgevene üliõpilaste vastuvõtust

Tallinna Ülikooli senat otsustas, et sarnaselt Tartu Ülikooli ja Tallinna tehnikaülikooliga järgmisest aastast Venemaal ja Valgevenes elavaid nende riikide kodanikke Tallinna Ülikool bakalaureuse- ja magistritasemele õppima vastu ei võta.

Otsust toetas kaks kolmandiku ülikooli senatist. Tallinna Ülikooli rektor Tõnu Viik ütles, et isiklikult hääletas otsuse vastu.

Osal erialadel pole vastuvõttu, osa erialasid tasulised

Lisaks otsustas Tallinna Ülikooli senat, et ülikool peatab mõningatel eestikeelsetel tasuta õppekavadel üliõpilaste vastuvõtu ja avab mõned tasulised õppekavad.

"Tallinna Ülikooli senat otsustas peatada või muuta tasuliseks 10 protsendil meie õppekavadest. See on väga suur arv ja puudutab väga paljusid inimesi. Puudutab väga paljusid erialasid, aga ülikoolide rahastus on jõudnud nii katastroofilise astmeni Tallina Ülikooli jaoks, et me lihtsalt ei suuda enam samas mahus akadeemilist tegevust jätkata ja oleme sunnitud oma akadeemilist tegevust piirama," lausus Viik.

Bakalaureuseõppes jätab Tallinna ülikool sügisel avamata infoteaduste, integreeritud käsitöö ja tehnoloogiate ning keskkonnakorralduse erialad. Magistriõppesse ei saa Tallinna Ülikoolis sügisel astuda infoteaduste, keskkonnakorralduse ja rekreatsioonikorralduse erialadele.

Õppekulude katmiseks avab ülikool sügisest ka tasulise osakoormusega õppe viiel õppekaval: reklaami- ja suhtekorralduse, inglise keele ja kultuuri, halduse- ja ärikorralduse ja õiguse bakalaureuse- ja magistriõppekaval.