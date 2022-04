Tallinna Ülikool jätab sügisel avamata kuus õppekava

Bakalaureuseõppes jätab ülikool sügisel avamata infoteaduste, integreeritud käsitöö ja tehnoloogiate ning keskkonnakorralduse erialad.

Magistriõppesse ei saa Tallinna Ülikoolis sügisel astuda infoteaduste, keskkonnakorralduse ja rekreatsioonikorralduse erialadele.

"Paraku oli nende õppekavade avamata jätmine möödapääsmatu valik, sest olemasolevate vahenditega ei ole ülikool enam võimeline samas mahus õppetööd läbi viima," ütles Tallinna Ülikooli õppevaldkonna juhi Helen Joost.

Õppekavasid hinnati erinevatest kriteeriumitest lähtuvalt. Neist olulisim oli vastutusvaldkonda mittekuulumine, mis tähendab, et riik ei ole ülikoolile andnud kohustust neid õppekavasid õpetada.

"Tegemist on esimese raske meetmetega, et tagada ülikooli majanduslik jätkusuutlikkus. Millised õppekavad jäävad Tallinna Ülikoolis suletuks, otsustab senat sügisel," ütles Joost.

"Tallinna Ülikooli senat otsustas peatada või muuta tasuliseks 10 protsendil meie õppekavadest. See on väga suur arv ja puudutab väga paljusid inimesi. Puudutab väga paljusid erialasid, aga ülikoolide rahastus on jõudnud nii katastroofilise astmeni Tallina Ülikooli jaoks, et me lihtsalt ei suuda enam samas mahus akadeemilist tegevust jätkata ja oleme sunnitud oma akadeemilist tegevust piirama," lausus Tallinna Ülikooli rektor Tõnu Viik "Aktuaalsele kaamerale".

Õppekulude katmiseks avab ülikool sügisest ka tasulise osakoormusega õppe viiel õppekaval: reklaami- ja suhtekorralduse, inglise keele ja kultuuri, halduse- ja ärikorralduse ja õiguse bakalaureuse- ja magistriõppekaval.

Joosti sõnul on osakoormuses õppimine sobiv õppevorm neile, kes töötavad ja õpivad samal ajal. Osakoormuse õpe toimub sessioonõppes ning pikendatud õppeajaga.

Tallinna Ülikooli eestikeelsetele õppekavadele saab infosüsteemis SAIS avaldusi esitada 15.–30. juunini.