Kallas: kuni Ukraina pole sõda võitnud, pole sanktsioonid olnud piisavad

Kallas ütles, et uued sanktsioonid peaksid olema karmid. "Seni, kuni sõda on kestnud, pole need olnud piisavad. Seni, kuni Ukraina pole sõda võitnud, pole need asjad olnud piisavad. Me peame tegema rohkem," lausus ta.

Kallase sõnul on ka senised sanktsioonid siiski töötanud. "Neil on mõju, miks muidu Venemaa tahab neist lahti saada, miks muidu seda ukrainlastele ette heidetakse. Tõsi ta on, et see võtab aega. See, mis töötab, on Ukrainale sõjalise abi andmine," märkis ta.

Sanktsioonide paketi aruteludes on selgeks saanud, et osa Euroopa riike Vene gaasi sanktsioonide alla panna ei soovi.

"Kui vaadata, kust Putini sõjamasin saab raha, siis 40 protsenti tuleb nende toodete (gaas ja nafta – toim.) müügist. Mina tegi eelmisel korral ettepaneku, et kui ei taha panna sanktsioone, sest kardate, et gaas keeratakse sootuks kinni, siis saab teha nii, nagu tehtud iraani või Iraagiga – ma maksan selle raha arvele, mida saab hiljem kasutada Ukraina ülesehitamiseks. /.../ Paraku ei ole sellele olnud täit toetust. Ma loodan, et need õudsed pildid panevad nii mõnegi mõtlema, et ei ole aega oodata," lausus Kallas.

Küsimusele, miks Eesti ei saatnud esmaspäeval riigist välja Venemaa suursaadikut, nagu tegi Leedu, ütles Kallas, et Eesti eelistab teiste riikidega kooskõlastatud tegutsemist, millel on suurem mõju.

"Me just saatsime välja väga palju diplomaate, ka saatkonna asejuhi. Loomulikult arutame edasi. Me peame aru saama, et kui teeme selle sammu, siis ka meil kaob esindus Venemaal ära, vastusamm tuleb Venemaa poolt. Ma ei välista hetkel midagi. Hea on, kui saame neid samme teha koos partneritega, siis on samm tugevam. Meie oleme võtnud suuna, et räägime enne teistega läbi ja teeme koos, siis on sellel suurem mõju," rääkis Kallas.

Kallas märkis, et praegu peab kasutama kõiki tööriistu, mis võimalik, et Venemaale survet avaldada. "Ka Venemaa isoleerimine kõigist rahvusvahelistest organisatsioonidest, ka sanktsioonid, ka sõjaline abi Ukrainale, samamoodi diplomaatide väljasaatmine," ütles ta.

Putiniga enam asju ajada ei saa

Kallase sõnul jäi talle arusaamatuks kriitika USA presidendi Joe Bideni suunas, kes ütles hiljuti, et Vladimir Putin ei tohi Venemaal võimule jääda.

"Mida ta ütles: et tegu on sõjakurjategijaga. Ma ei näe, kuidas oleks võimalik minna tagasi Putiniga asju ajama, nagu midagi ei oleks juhtunud. Seda viga on tehtud kaks korda, kus Putin läks Ukrainale kallale. Siis oli, et teeme mingi kokkuleppe, las need territooriumid on nagu on ja läheme rahus edasi. Me ei tohi seda viga korrata," lausus Kallas.

Kallase sõnul tähendaks vigade kordamine, et Putin võtab paar aastat kogumiseks ja siis kordub kõik uuesti ja kordub hullemini. Ma ei näe, kuidas oleks võimalik minna tagasi Venemaa juurde, mida Putin juhib ja ajada temaga asju, nagu poleks midagi juhtunud," lausus peaminister.