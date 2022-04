USA kehtestas Venemaale uued sanktsioonid

USA kehtestas sanktsioonid mitme Venemaa eliidi liikme vastu, kelle seas on president Vladimir Putini kaks täiskasvanud tütart.

Samuti on uute sanktsioonide all Venemaa välisministri Sergei Lavrovi abikaasa ja tütar ning Venemaa julgeolekunõukogu liikmed.

Sanktsioonide all on ka paar panka. "Täna me kasvatame dramaatiliselt finantsšokki, kehtestades täielikud tõkestavad sanktsioonid Venemaa suurimale finantsinstitutsioonile Sberbank ning suurimale erapangale Alfa Bank," ütles Valge Maja kõrge ametnik ajakirjanikele.

Lisaks keelas USA ameeriklastel Venemaale investeerimise. Sanktsioonid kehtestati ka mitmele suuremale riigifirmale.

USA president Joe Biden sidus uued sanktsioonid Venemaa sõjakuritegudega Butša linnas.

"Ma tegin selgeks, et Venemaa maksab tõsiselt ja kohe oma julmuste eest Butšas," ütles ta sotsiaalmeedias.

Ka Suurbritannia kehtestas sanktsioonid Sberbanki vastu. Lisaks lubab riik lõpetada Vene kivisöe ja nafta koguimpordi käesoleva aasta lõpuks.