Karilaid: konkurentsiamet võib saada liiga suure võimu

"Justiitsminister Maris Lauri juhtimisel ette valmistatud konkurentsiseaduse muudatustega saaks konkurentsiametist konkurentsitult võimas riigiasutus, millel on praktiliselt kontrollimatu õigus ettevõtjaid läbi otsida, sundida ettevõtjaid oma süüd, mitte süütust tõestama ja seejärel neid miljonitega trahvida," kirjutab Karilaid ajalehes neljapäeval ilmunud arvamusloos.

Eelnõu on kritiseerinud õiguskantsler, advokatuur ja Tartu Ülikooli õigusteadlased, jätkab Karilaid.

"Milles on asi? Lugu algab vajadusest võtta üle järjekordne Euroopa Liidu direktiiv, mis ütleb, et Eesti ja teised ELi riigid peavad muutma konkurentsijärelevalve menetluse tõhusamaks, sealjuures suurendades trahvimäärasid võimalike rikkumiste eest. Suurema tõhususe annaks direktiivi järgi võimalus menetleda reegleid rikkunud ettevõtjat väljaspool kriminaalmenetlust, seejuures peaks olema võimalik ettevõtjat rikkumise korral ka trahvida," märgib keskfraktsiooni juht. "Selle asemel, et võtta direktiiv õigeks ajaks ehk veebruariks 2021 Eesti õigusesse üle täiesti praktiliste võimalustega (lühike vastus on: väärteomenetluse kaudu), on justiitsministeerium otsustanud leiutada Eestis täiesti uue ja ennekuulmatu lahenduse. Ta on otsustanud anda konkurentsiametile õiguse sisuliselt menetleda ettevõtjaid juba eos kui kurjategijaid, kuid kindlustada oma tagalat JOKK-skeemiga, nimetades oma tegevust hoopis haldusmenetluseks, millele seatud nõuded on palju madalamad kui karistusmenetluses."

Justiitsminister on reformierakondlane Maris Lauri. Keskerakond kuulub samasse valitsusse.