Rahandusministeeriumi hinnangul kahaneb Eesti majandus protsendi võrra

Rahandusministeeriumi hinnangul on suurim mõju hinnangulisele SKP-le Venemaa sissetungil Ukrainasse.

Prognoosi eelduste järgi kujuneb 2022. aasta SKP kokku nelja protsendipunkti võrra madalamaks võrreldes sõja mittepuhkemise stsenaariumiga. Lisandväärtuse loomist majanduses takistavad nii ekspordi- kui impordipiirangud, samuti väiksem tarbimis- ja investeerimisjulgus, toormehindade tõus ja ebakindluse suurenemine. Langusele aastases võrdluses aitab kaasa ka 2021. aasta viimase kvartali väga kiire majanduskasv, mis oli põhjustatud ühekordsetest teguritest, märkis ministeerium.

Väike majanduskasv taastub rahandusministeeriumi 2023. aastal, mil on oodata 1,2 protsendi suurust tõusu, kuid see jääb varem arvatust madalamaks. Kuivõrd hinnakasv on kiire olnud, on SKP nominaalmaht on aastal 2022 siiski ligikaudu 0,4 miljardit eurot eelmisel suvel prognoositust suurem.

Hinnad kerkivad üle 12 protsendi

Rahandusministeeriumi prognoosi järgi kasvavad tarbijahinnad kasvavad 2022. aastal prognoosi järgi 12,7 protsenti, mis toob kaasa reaalsissetulekute ja eratarbimise vähenemise. See on mõnevõrra julgem hinnang, kui pankade prognoosides.

Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus ütles, et kiire hinnatõus on pea täielikult imporditud ehk tuleneb välisteguritest – peaasjalikult energiahindade kasvust, ent ka importtoidu kallinemisest.

Ehkki tänavu on inflatsioon väga kiire, jääb see prognoosi järgi ajutiseks – järgmisel aastal taandub hinnakasv 2,1 protsendile, märkis rahandusministeerium.

Selle aasta struktuurseks eelarvepositsiooniks kujuneb kevadprognoosi järgi -3,1 protsenti SKP-st. Prognoosiperioodi lõpuks ehk 2026. aastaks peaks struktuurne positsioon jõudma -2 protsendini. Sel ja lähiaastatel mõjutavad kulude taset muuhulgas kõrgemad kaitsekulutused.

"Käesoleva ja järgnevate aastate eelarve peab keskenduma eelkõige Venemaa alustatud sõja mõjude leevendamisele. Riigirahanduse vaatest ei ole kuskile kadunud vajadus kasutada iga eurot nii, et sellest riigi jaoks kõige suurem tulu tõuseks, aga Euroopas puhkenud sõja tagajärgedega seotult vältimatult lisandunud kulutused tähendavad, et jõuame uuesti selleni, et kulud ja tulud on tasakaalus aeglasemalt, kui enne Venemaa alustatud sõda Ukrainas arvasime," ütles Pentus-Rosimannus.

Valitsussektori võlakoormus kasvab suurema defitsiidi tulemusel sel aastal 19,2 protsendini SKP-st ja 2026. aastaks 27,1 protsendini SKP-st.

Kevadprognoosi järgi suureneb käibemaksu laekumine tänavu võrreldes riigieelarves kavandatuga 155 miljoni euro võrra. Aastani 2026 kasvab käibemaksu tasumine aastas keskmiselt 4,2 protsenti.

Samas korrigeeriti allapoole aktsiiside laekumist, põhjusteks rekordeid püstitavad energiahinnad, kallinevad toorained ja eratarbijate ostujõu vähenemine. Näiteks kütuseaktsiisi tasumist prognoositakse 2,4 protsenti vähem kui mullu ja 30 miljonit eurot vähem kui riigieelarvesse planeeritud.

CO2 kõrge hinna tõttu prognoositakse laekumise kasvu eelarves oodatuga võrreldes 24 miljoni euro võrra, kokku laekub Eestile tänavu CO2 kvootide müügist tulu 265 miljonit eurot, järgmisel aastal peaks prognoosi järgi olema tulu 300 miljonit eurot.

Kahe kaitsekulude paketi tõttu kasvab järgmistel aastatel riigikaitse kulude osakaal SKP-st. 2024. aastaks kasvavad riigikaitse kulud 2,9 protsendile SKP-st. Kokku planeeritakse riigikaitse tugevdamiseks perioodil 2022–2025 eraldada 816,3 miljonit eurot, suuremad kulutused tehakse riigikaitse lisapaketist 2024. ja 2025. aastal, vastavalt 338 ja 244 miljonit eurot.

Täispika prognoosiga saab tutvuda siin (.docx fail).