Analüütik: kiire hinnatõus jätkub

Euroopa Liidus on Eesti hinnatõusuga teisel kohal. Eespool on vaid Leedu. Swedbanki vanemökonomist Liis Elmik ütles, et suure hinnatõusu Eestis on põhjustanud välismaised tegurid.

"Paljudel ettevõtetel on tarneprobleemid. Need algasid juba koroonakriisi ajal ja nüüd Ukraina sõjaga on need süvenenud. Raske on saada erinevaid materjale ja toorainet," selgitas ta.

Hinnatõus sunnib tootjaid kaupade hindu tõstma. Aktsiaselts Orkla Eesti juhatuse esimees Kaido Kaare ütles, et oluliselt on kasvanud hind toodetel, mis on seotud jahu ja päevalilleõliga. Toodete hinnatõus võib tema sõnul olla lõpuks isegi kõrgem kui kümme protsenti.

"Päevalilleõli ei ole täna enam turul saadaval seoses Ukraina konfliktiga ja kõik ettevõtted otsivad alternatiivi. Ja alternatiivina saab välja tuua rapsiõli või ka palmiõli, sertifitseeritud palmiõli. Ja loomulikult, kui kõik seda nii-öelda vajavad ja päevalilleõli ei ole saadaval, siis seda toodet lihtsalt ei jätku," selgitas Kaare.

Energia hinnatõus on Neste turundus- ja kommunikatsioonijuhi Risto Sülluste sõnul pannud inimesi vähem sõitma, kuid seda muudab ilmselt saabuv kevad.

"Üldine muster on ikkagi see, et kui hind on kõrge, siis tarbija valib oma sõite ja püüab läbi tarbimise oma hinnatõusu rahakotile leevendada. Seevastu kui hind on madalam, sõidetakse rohkem. Täna me näeme, et kevade pealetulekuga ilmad lähevad ilusamaks, jälle liikumine aktiveerub, inimesed sõidavadm liiguvad rohkem," rääkis Sülluste.

Ettevõtete tulevikuprognoos on üsna ettearvamatu.

"Ennekõike põhiküsimus on see, millise suuna võtab Ukraina sõda, kuidas see mõjutab meie turge tervikuna ja loomulikult ka, kuidas täita nüüd Vene nafta loobumisest tekkinud tühimikku./.../ Täna meil ei ole sellist kristallkuuli, et adekvaatseid hinnanguid anda. Sisuliselt kütusehind täna on prognoosimatu, neid mõjureid on väga palju," selgitas Sülluste.

"Hetkel me näeme vaid kallinemist. Kui kaua see kestab, kui suur see mõju on, on väga raske öelda," sõnas Kaare.

Ka Liis Elmiku sõnul jätkub lähikuudel kiire hinnatõus.

"Kahjuks ühtegi positiivset uudist ei ole. Kui me vaatame nii energia kui ka toidu hindu tulevikuks, siis me eeldame, et kõrged hinnad püsivad ja aasta kokkuvõtteks prognoosib Swedbank umbes kümneprotsendilist hinnatõusu," rääkis Elmik.