Times: Moskva saatis Ida-Ukrainasse neonatsidest koosneva rühmituse

Ajalehe The Times teatel saatis Moskva Ida-Ukrainasse Venemaa neonatsidest koosneva kurikuulsa palgasõdurite üksuse.

Kremli rahastatud Wagneri palgasõdurite firmaga seotud Rusichi võitlejad jäädvustati kolmapäeval Vene-Ukraina piiri lähedal. Nad sisenesid Harkivi piirkonda, teatas The Times.

Selle organisatsiooni asutasid 2014. aastal Peterburis Aleksei Miltšakov ja Jan Petrovski. Rühmituse sümbol on valknut, see on vana põhjamaade sümbol. Sama rühmitus võitles koos venemeelsete separatistidega 2015. aastal Donbassis. Siis saavutas rühmitus kurikuulsa maine.

Miltšakov oli varem Venemaa armees langevarjur. Tema sotsiaalmeediakontol oli varem foto, millel ta lõikas teismelisena kutsika pea maha. Ta on postitanud ka pilte, kus lõikab surnud Ukraina sõduritelt maha jäsemeid.

2020. aastal kiitles Miltšakov intervjuus avalikult, et on neonats. Sõjakäik pole rühmitusele siiski hästi alanud. Miltšakov sai kohe haavata ja on nüüd ravil. Rühmitust juhib nüüd Petrovski.

Kreml väidab, et Ukraina sõda on seotud "denatsifitseerimise operatsiooniga". Sellise neonatside rühmituse kasutamine naeruvääristab nüüd veelgi rohkem Moskva väiteid, hindas The Times.