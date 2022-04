Vanametalli kokkuostu jõuavad viimasedki nõukogudeaegsed autoromud

Venemaa sõja tõttu Ukrainas on vanametalli niigi kõrged hinnad tõusnud veelgi, tõdes AS Kuusakoski juhatuse liige ja Eesti ostujuht Toomas Kollamaa.

"Kui eelmisel aastal saime öelda, et tegemist on rekordiliste hindadega ja kunagi varem me sellist hinda ei ole saanud pakkuda, siis see, mis on jõudnud kätte sellel kevadel on täiesti enneolematu. Tõepoolest, nelisada eurot tonn ja enam ei ole vanametall senimaani mitte kordagi veel maksnud."

Lõuna-Eesti kokkuostupunktidesse tuuakse hulgaliselt vanu põllutöömasinaid.

"Võib tegelikult öelda, et lausa Eesti mõistes on erinevust. Lõuna- ja Ida-Eestis on sellist paksemat metalli ja Lääne-Eestis ja Harjumaal on metall pisut õhemat liiki. Meie Tartu ja Võru osakondade platsidel näeme veel nõukogude ajast pärinevat põllutöötehnikat. Arvasime küll, et ei pruugi seda enam näha, aga tegelikult on veel alles küll ratastraktoreid kui ka linttraktorit, tõstukeid ja veoautosid," rääkis Kollamaa.

Vanametalli hinnatõus võib suurendada ka metallivarguste arvu, mistõttu peaksid inimesed olema ettevaatlikud, kui näiteks nähakse võõraid uudistamas maaelamise juures või kui pakutakse kahtlast metalliostutehingut ütles politsei- ja piirivalveameti Võru piirkonna vanem Anti Paap.

"Inimestel, kes elavad maapiirkondades on ikka lähedased olemas, lapsed või sõbrad, et kindlasti ka nendega läbi rääkida enne tehingut. Täna on kõik hinnad tõusuteel, kütuse hind tõuseb, metalli hind on tõusnud ja kindlasti on ka kelmide osakaal sedavõrd tõusnud," ütles Paap.