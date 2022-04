USA senat kinnitas ametisse uue ülemkohtuniku

Ülemkohtu kandidaadi kinnitamiseks oli vaja senatis lihthäälteenamust. Demokraatidel on senatis tänu asepresident Kamala Harrisele napp ülekaal.

Siiski suutis liberaalne Jackson pälvida heakskiidu mõlemast parteist. Tema poolt hääletasid kõik demokraadid, kellega liitusid kolm mõõdukat vabariiklast: Mitt Romney, Lisa Murkowski ja Susan Collins. Üldiselt valitses vabariiklaste seas aga sügav vastumeelsus president Joe Bideni pakutud kanidaadile.

Senatis toimunud hääletusele eelnes nädalaid kohtumisi ja mitu päeva kestnud kuulamised, mille käigus toimusid intensiivsed arutelud nii justiitsfilosoofiast kui ka rassiteemadel.

Jackson töötab praegu Washingtonis appellatsioonikohtu kohtunikuna. Ta vahetab ülemkohtus välja 83-aastase Stephen Breyeri, kes oli seni kõige vanem liberaalse poole esindaja ja kavatseb pensionile minna sel suvel.

51-aastane Jackson on piisavalt noor, et pidada ülemkohtuniku ametit aastakümneid. Tema tulek ei muuda aga kohtu ideoloogilist tasakaalu, mis on praegu 6-3 konservatiivide kasuks. Kuid esimest korda kohtu 200-aastases ajaloos on valgenahalised mehed vähemuses.