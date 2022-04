Vene kivisöe impordi keeld EL-is jõustub augustis

EL-i liikmesriigid kiitsid neljapäeva hilisõhtul heaks viienda sanktsioonidepaketi Venemaa vastu.

Pakett sisaldab Vene kivisöe impordi keelustamist. Euroopa Komisjoni andmeil moodustab EL neljandiku Vene kivisöe ekspordist ning toob Venemaale umbes kaheksa miljardi euro ulatuses kahju.

Reuters kirjutab, et alates reedest on keelatud sõlmida uusi lepinguid. Olemasolevad lepingud peavad olema lõpetatud augusti teiseks nädalaks, mis tähendab, et Venemaa võib saada seni EL-ilt makseid kivisöe eest.

Sanktsioonide pakett keelab ka Venemaa laevadel EL-i sadamatesse sisenemise ning kõrgtehnoloogiliste toodete ekspordi Venemaale. Samuti keelustab EL kõik tehingud nelja Venemaa pangaga, nende seas VTB.