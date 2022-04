Osad PPA bürood väljastavad sel nädalavahetusel dokumente

Pärast Ukraina sõja algust puhkes Eestis isikut tõendavate dokumentide taotlemise buum. Üle kümne aasta sellega PPA-s tegelenud Tiina Rekkaro sõnul pole kunagi varem olnud politsei teenindussaalides nii suurt tunglemist kui 25. veebruaril oli. Siis tuli ka fotoautomaadi järjekorras seista paar tundi.

Väga palju taotleti dokumente lastele, kel need enne puudusid. Arvukalt oli ka neid, kes on seni läbi ajanud ID-kaardiga, aga nüüd soovisid passi lisaks.

Kuna väljastamist ootab 27 000 dokumenti, on sel nädalavahetusel avatud Tallinna, Tartu ja Pärnu bürood, kus passi või ID-kaardi kättesaamiseks tuleb aeg broneerida. Uuel nädalal töötavad suuremad bürood kuni kella 20 õhtul.

Kui pikalt tuleb teenindusi senisest kauem lahti hoida, pole veel selge.

"Inimesed hakkasid väga aktiivselt dokumente taotlema ja sellel hetkel tekkisid digikioskitesse ja teenindustesse päris pikad järjekorrad. Nüüd oleme jõudnud sinnamaani, et need dokumendid on valminud," rääkis Rekkaro.

"Inimesed, kes on saanud teavituse oma dokumentide valmimisest, saavad broneerida aja ja tulla teenindusse oma dokumendile järele. Viimane broneering on võimalik teha kella kaheksaks õhtul ja kui need kliendid on teenindatud, siis paneme teeninduse kinni ehk umbes poole üheksani," lisas ta.