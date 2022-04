Galerii: Butšale viitav sõjavastane meeleavaldus Saksa saatkonna ees

Butša ohvritele viitavalt selja taha seotud kätega ja mustad kilekotid peas, lebasid meeleavaldajad esmaspäeva hommikul Saksa suursaatkonna aia ääres Tuvi pargis.

Rahumeelne meeleavaldus kestis kümmekond minutit. Korraldajad andsid eelnevalt sotsiaalmeedias teada, et aktsiooni eesmärk on mõjutada Saksamaad ja teisi Euroopa riike astuma karmimaid samme Venemaa suunas. "Anname märku, et süütud inimesed surevad ja inimesed, kes on puldis, ei tee piisavalt, et neid kaitsta."

Pärast Vene vägede tagasitõmbumist Kiievi ümbrusest on Butšas ja teistes Ukraina linnades ilmsiks tulnud seal toime pandud inimsusevastased kuriteod.