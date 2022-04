Venemaa Raudtee ei suuda oma võlgu enam tagasi maksta

Uudisteagentuur Bloomberg teatas esmaspäeval, et Venemaa raudtee (JSC) ei suutnud tasuda võlakirjamakset ning on maksejõetu.

Tegemist on esimese Venemaa suurfirmaga, mis teatas maksejõuetusest. Venemaa raudtee jättis eelmisel kuul tasumata intressimakse. See viitab sellele, et Moskva-vastased sanktsioonid räsivad Venemaa majandust, hindas Bloomberg.

Venemaa raudtee maksejõuetus võib luua pretsedendi, kus teisedki Venemaa ettevõtted jätavad intressimaksed tasumata.

Venemaa valitsus tegi hiljuti laenumakseid rublades. Moskva väitis, et USA ei luba laenumakseteks kasutada oma pankades külmutatud Venemaa välisvaluuta reserve.

Kui Venemaa jääb maksejõuetuks, siis oleks see esimene kord pärast bolševike revolutsiooni 1917. aastal, kui Moskva ei suuda oma võlgu teenindada.

"Olukord on jõudnud sinna, kus Venemaa tehniline maksejõuetus on nüüd peaaegu kindel," ütles finantsfirma TwentyFour Asset Management LLP analüütik Gary Kirk.

Venemaal puudub sanktsioonide tõttu ligipääs ligikaudu poolele riigi reservist ehk 300 miljardile dollarile, mida hoiustati kullas ja välisvaluutas.