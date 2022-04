Prantsusmaa presidendivalimiste otsustavaks momendiks kujuneb valimisdebatt

Vasakpoolne Jean Luc-Melenchon kaotas Le Penile vaid veidi üle protsendiga.

Prantsuse ajaleht Le Parisien võtab valimised kokku nii: kordumatš, eelis Macronil. Teine prantsuse ajaleht Le Figaro kirjutab, et kolm esimest kandidaati kasvatasid oma toetust viie aasta tagusega võrreldes ning kaks ajaloolist erakonda, sotsialistid ja vabariiklased on sisuliselt kokku varisenud.

Ent milliseks võiks kujuneda teise vooru kampaania?

"Emmanuel Macronil on algedu, aga võtmeküsimuseks on Jean-Luc Melenchoni valijad. Seal on praegu kaks kolmandikku ehk 34 protsenti, kes valivad Emmanuel Macroni. 30 protsenti Marine Le Peni ja 36 protsenti ei hääleta. See on dünaamika kahe kandidaadi vahel ja see on otsustav," ütles Ipsose uuringufirma poliitika analüütik Bruno Teinturier.

Macroni välispoliitikas nõustanud Benjamin Haddadi sõnul peab istuv president tõsisemalt võtma hinnatõusu temaatikat ning selgitama valijatel, mis on Le Peni poliitika tegelik sisu.

"Eelmisel korral muutus ta debatis väga kaitsvaks Euroopa Liidust ja eurotsoonist lahkumise üle, mis oli tema platvormi tuumaks. Enamus prantsuse rahvast on selle vastu. Sel korral võttis ta selle oma programmist maha, aga kui vaadata, mida ta täpsemalt ütleb Euroopa Liidu kohta, siis selle tulemuseks oleks faktiliselt Euroopa Liidu töö blokeerimine ja sellest lahkumine," sõnas mõttekoja Atlantic Council Euroopa vanemjuht Benjamin Haddad.

Järele jäänud kampaania üheks otsustavaks momentiks peetakse kahe kandidaadi debatti. Eelmisel korral võitis Macron seal Le Peni kindlalt, kuid sel korral sama tulemust ei eeldata.

"Debatt on Prantsusmaal armutu hetk poliitikas. See on peaaegu kolm tundi pikk, ei ole samasuguseid reegleid nagu USA-s, kus iga kandidaat räägib minut või poolteist. Siin segavad nad vahele ja vastavad üksteisele. Ehk kui kahel kandidaadil on selge vahe sees, siis sa näed seda kohe. See juhtus viimasel korral," ütles Haddad.

Arvamusküsitlustes juhib Macron praegu 51 kuni 53 protsendise toetusega. Presidendivalimiste teine voor toimub 24. aprillil.