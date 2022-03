Venemaa tapetud opositsioonipoliitikut jälitas FSB vähemalt aasta

Venemaa Föderaalse Julgeolekuteenistuse FSB agendid olid opositsioonipoliitik Boriss Nemtsovil sabas vähemalt aasta enne tema tapmist, kinnitavad BBC, The Insider ja uurimiskeskus Bellingcat.

Venemaa režiimi juhi Vladimir Putini armutu kriitik Boriss Nemtsov tapeti 2015. aastal. Tema tapmine oli kõrgeima tasemega poliitiline mõrv pärast Putini võimuletulekut.

Venemaa võimud eitavad senini igasugust sekkumist Nemtsovi mõrvaga seotud sündmustesse.

Kolme väljaande andmeil jälitas FSB Nemtsovi vähemalt 13 tema reisil. Lekkinud rongi- ja lennukipiletite broneerimise andmete põhjal jälitati Nemtsovi viimast korda 17. veebruaril 2015. aastal ehk kõigest kümme päeva enne tema tapmist.

Uuriva ajakirjanduse kätte sattunud dokumentidest selgub, et Nemtsovi tollal jälitanud agendi nimi on Valeri Suhharev. Nii Nemtsovi, kui Suhharevi rongi- ja lennupiletite info on salvestatud FSB andmebaasi Magistral. Korrumpeerunud Venemaal sattub Magistrali salvestatud info tihti mustale turule ja sealtkaudu ajakirjanike kätte.

Valdavalt jälitati Nemtsovi tema reisidel kodulinnast Jaroslavlist Moskvasse. Suhharev ei ole aga mitte ainult Nemtsovi jälitanud julgeolekuagent, vaid on lähedalt seotud ka kahe mõrvakatsega. Ta kuulus agentide rühma, kes jälitas opositsioonitegelast Vladimir Kara-Murzat ajal, mil ta langes koomasse ja tema mitmed elundid töötamast lakkasid. Kara-Murzal õnnestus raskest seisundist siiski eluga pääseda.

Suhharev ei kuulunud otseselt rühma, mis jälitas opositsioonijuht Aleksei Navalnõid ajal, mil ta novitšokiga mürgitati. Küll oli Suhharev selle rühmaga väga tihedas ühenduses, vahetades rühma liikmetega koguni 145 telefonikõnet või tekstisõnumit.

Kremli eestkõneleja Dmitri Peskovi sõnul on kolme ajakirjandusväljaande väited fabritseeritud. FSB ajakirjandusväljaannete väiteid kommenteerinud pole.