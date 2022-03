Times: FSB võib teha Moskvas riigipöörde

Iga nädalaga, mil sõda Ukrainas kestab, kasvab võimalus, et Venemaa Föderaalne Julgeolekuteenistus (FSB) korraldab riigipöörde president Vladimir Putini võimult kõrvaldamiseks, vahendas väljaanne The Times rääkis Vene luureringkondadest pärit lekitaja infot.

Allikas olevat rääkinud Vladimir Ossetškinile, kes Vene võimude poolt üks tagaotsitumaid inimesi oma töö eest vanglates toimuva ahistamise paljastamisel, et pärast väheedukaks kujunenud sissetungi Ukrainasse on Vene julgeolekuteenistusi haaranud kaos ja rahulolematus, teatas The Times.

Lekitaja olevat Ossetškinile kirjutanud kümneid kirju rahulolematusest julgeolekuorganites ning see näitavat tema sõnul, kui suur on eriteenistustes rahulolematus Putini suutmatuse pärast Kiievis võim vahetada.

Ossetškini sõnul tõukub FSB ohvitseride pahameel suuresti Venemaale kehtestatud sanktsioonidest, mis ei lase julgeolekuteenistuse kõrgematel ametnikel, keda venemaal sageli arvatakse niinimetatud uusaadli hulka, nautida puhkust oma villades Itaalias või käia lastega Pariisi Disneylandis. FSB, mille juht Putin ise oli aastatel 1998-1999, töötajatel on märksa kõrgem palk kui tavalistel venelastel ning lisaks annab riik neile ka korteri.

"Putin on 20 aastat loonud Venemaal stabiilsust. Inimestele süsteemis – FSB töötajatel, politseinikel, prokuröridel oli võimalik nautida head elu. Aga nüüd on kõik kadunud. Nad mõistavad, et sõda on katastroof. Nad ei taha tagasi Nõukogude Liitu pöörduda," rääkis Ossetškin Pariisist, kus ta alates 2015. aastast elab.

Tema hinnangul soovivad need inimesed süsteemi muuta, kui see peaks vajalik olema.

"Iga nädala ja kuuga, mis see sõda kestab, kasvab julgeolekutöötajate mässu võimalus," rääkis Ossetškin.

Inimõiguste kaitse rühmituse Gulagu.net asutanud Ossetškin paljastas, et teda informeerinud lekitaja juhib väikest analüüsirühma FSB-s ning kasutab e-maili aadressina nime "wearenotallsadists" (eesti keeles: me kõik ei ole sadistid).

Sama allikas võttis Ossetškiniga esmakordselt ühendust 2021. aasta oktoobris, kui Guklagu.net oli avaldanud video, mis näitas, kuidas FSB töötajad piinasid ühes Saraatovi vanglas kinnipeetavaid.