Võru linnavolikogus umbusaldati sõja kohta valeinfot jaganud saadikut

Luisu suhtes algatasid umbusaldusavalduse Võru linnavolikogu 13 liiget, sest pidasid tema vaateid, mida ta sotsiaalmeedias jagas, Venemaa propagandaks. Näiteks väidab Luisk, et NATO on süüdi selles, et Vene väed tungisid Ukrainasse ja nimetab Ukraina riigivõimu Kiievi illegaalseks okupatsioonivalitsuseks.

Vahetult enne umbusalduse avaldamist esitas Võru linnavolikogu EKRE fraktsiooni esimees Rain Epler avalduse, milles paluti Luisk arvata fraktsiooni liikmete hulgast välja. Umbusaldamine toimus nimeliselt.

Volikogu kohaolnud 18 saadikust 15 hääletasid umbusaldamise poolt.

"Sõda tähendab kannatusi, surma. Ma inimesena olen väga tundlik teiste kannatuste suhtes ja ma näen, et kui me neelame alla selle peavoolumeedia poolt etteantud narratiivi, siis see toob kaasa veel rohkem kannatusi. Ma lihtsalt näen seda toimuvat teisel tasandil, ma ei õigusta Venemaad, ma ei õigusta mitte ühtegi sõda, ma lihtsalt näen natuke teistsugust tasandit," rääkis Luisk ise.

Volikogu otsustas, et Luisk ei jätka Võru linna haridus- ja sotsiaalkomisjoni aseesimehe ametikohal.