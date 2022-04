Nordica liisib välisturul laienemiseks Airbus 320 lennuki

Seni on lennufirma Xfly kaubamärgi all teenindanud väiksemate lennukitega suurte lennufirmade regionaalliine.

180-kohalise lennuki lisandumisel saab lennufirma pakkuda nii Eesti turule kui ka suurematele Euroopa lennufirmadele, reisikorraldajatele ja tšarterlendude organiseerijatele täisteenust ehk lennukeid 70–180 istekohani.

Airbus A320 lennukit hakatakse käitama Nordica lennuettevõtja sertifikaadil, mille alt opereeritakse praegu ühe CRJ900-ga Rootsi siseliini, kohaliku omavalituse riigihanke korras.

Nordic Aviation Groupi esindaja Jan Palmer ütles, et ettevõte on valmis regionaallendude turule lisaks sisenema oluliselt laiemasse turusegmenti. "Suured kommertslennufirmad keskenduvad üha enam oma prioriteetsetele tegevustele ja regionaalse iseloomuga lennuoperatsioone ning lisamahte lennuhooaja kõrgperioodil, ostetakse sisse just meiesugustelt ettevõtetelt," sõnas ta.

Lennundusgrupi kommertsosakonna esindaja Anton Õnniku sõnul plaanib firma järgmise paari aasta jooksul võtta oma lennukiparki vähemalt 10 Airbus A320 lennukit.

"See võimaldab meil jõuda hädavajaliku kriitilise massini ja saada selles segmendis samuti oluliseks tegijaks Põhja-Euroopas," ütles Õnnik.

Selle aasta suvel käitab NAG kokku 17 lennukit, nende seas seitset ATR72-600, üheksat CRJ900 ja alates 1. juulist lisanduvat Airbus A320 lennumasinat.