Suri poliitik ja bioloog Rein Ratas

Rein Ratas oli Eesti Kongressi liige ja XI riigikogu liige aastatel 2007 kuni 2011. Ratas osutus valituks ka 2015. aasta riigikogu valimistel, kuid detsembris 2016 otsustas riigikogu juhatus peatada tema volitused ajutise töövõimetuse tõttu.

Ratas oli alates 1999. aastast Keskerakonna liige.

Ratas kuulus ka mitmesse Tallinna linnavolikogu koosseisu.

Ta oli Tallinna linnavalitsuse linnanõunik aastatel 1990–1992, keskkonnaministeeriumi kantsler 1992–1999 ning Eesti Maaülikooli professor 1999–2003 ja peaekspert 2003–2007.

Ratas oli ka Tallinna botaanikaaia teadusnõukogu liige, Eesti geograafia seltsi juhatuse liige ning Eesti looduskaitse seltsi juhatuse liige. Ratas sai bioloogiakandidaadi kraadi 1980. aastal.

Rein Ratas on Keskerakonna esimehe Jüri Ratase isa.

Jüri Ratas ütles esmaspäeval järelehüüdes, et "sa olid meile tõeliseks sõbraks, eeskujuks ja kalliks isaks."

"Nendes pea 84 aastas on palju, mida Su silmad nägid. Vaba Eesti, mitmed okupatsioonid ja Eesti iseseisvuse taastamine, milles Sa ise aktiivselt kaasa lõid.

Sinuta on see maailm tühjem ja nukram, kuid me läheme edasi koos Sinu õpetuse ja hetkedega, mida meile kinkisid. Kallis isa, jääd ikka meiega," ütles Jüri Ratas.

Rein Ratase ärasaatmine toimub reedel kell 14 Oleviste kirikus. Tulijatel palutakse pärgi mitte tuua.