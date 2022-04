Postimees saab valitsuse toetusest venekeelsele erameediale üle poole

Toetuse summad jaotused selliselt:

Postimees Grupp - 713 816 eurot;

Ekspress Meedia - 292 444 eurot;

Põhjarannik - 145 500 eurot;

Äripäev - 144 300 eurot.

Kultuuriministeeriumi audiovisuaalnõunik Siim Rohtla ütles ERR-ile, et tegu on ühekordse toetusega, mille eesmärk on muuta Eesti venekeelse meedia sisu professionaalsemaks ja mitmekesisemaks.

Toetuse tingimuseks on tasuta juurdepääs loodavale sisule.

"Toetuse andmise tulemusena peab olema kasvanud Eesti eraõiguslike venekeelsete meediaväljaannete võimekus toota operatiivset päevakajalist informatsiooni vene keeles, milles ühiskonnaelu teemade käsitlus on mitmekesine ja tasakaalustatud ning vastab erinevate sihtgruppide vajadustele. See on ka eeldus, et väljaannete auditoorium, usaldusväärsus ja levik suureneb," selgitas Rohtla.

Konkreetseid auditooriumi sihtnäitajaid toetus ei eelda.

Postimees hakkab lähiajal riigilt saadava toetuse eest välja andma venekeelset nädalalehte, rääkis ETV+ hommikusaates esmaspäeval Postimehe venekeelse toimetuse juhiks määratud Sergei Metlev.

"Tänu riigi toetusele hakkame välja andma uut venekeelset nädalalehte," ütles Metlev.

Konkreetset esimese numbri ilmumise kuupäeva Metlev ei nimetanud.

"Tiraaži praegu kooskõlastame, aga jutt on kümnetest tuhandetest eksemplaridest," ütles Metlev. "Riik nõustus projekti subsideerima, et saaksime välja anda suure trükiarvuga ajalehte."

Postimees Grupp lõpetas nädalalehe Den Za Dnjom ja venekeelse "Postimehe" väljaandmise 2016. aasta septembris.