Pentus-Rosimannus: lisaeelarvet rahastab laenuraha

"Eestis on inimesi, kellele see aasta on eriti keerukas, kes on mõjutatud näiteks energiahindadest. Neile on sügiseks mõeldud toetus - 50 eurot ühe lapse või ühe pensionäri kohta," ütles Pentus-Rosimannus AK-s.

Lisaeelarve tegemine valitsuses oli tema sõnul hästi intensiivne ja töine. "Hindan seda kõrgelt, et suutsime vältida poliitilist tekirebimist," üles Pentus-Rosimannus.

250 miljonit eurot läheb lisaeelarves Eesti energiasõltumatuse tagamiseks. "Vene gaasi me Eestis ka juba praegu ei tarbi, aga sügiseks peab meil olema LNG-võimekus ja üks teravatt-tundi gaasivaru. Need on olulised otsused, mille eesmärk on siduda meid täielikult lahti Vene gaasist," sõnas minister.

Selle lisaeelarve puhul on laen katteallikaks. "Oleme sellistes oludes, et laenu tuleb võtta. Meie soov on, et lisaeelarve aitaks tugevdada julgeolekut ja toimetulekut," sõnas Pentus-Rosimannus.

Kas see jääb selle aasta ainsaks lisaeelarveks, minister ennustada ei taha. "Mis oludes oleme sügisel, ei riski prognoosida ka väga täpsed analüütikud. Kui on vaja siis kiiresti lisaeelarvega reageerida, siis seda ka teeme," ütles Pentus-Rosimannus.