Riik on 2010. aastast maksnud pea 900 miljonit taastuvenergiatoetusi

Riik on maksnud taastuvenergia tootjatele alates 2010. aastast ligi 900 miljonit eurot taastuvenergia ja tõhusa koostootmise toetusi. Taastuvenergia toetusi makstakse 12-aastase perioodi jooksul, mis tähendab, et nn vana skeemi alusel saavad viimased energiatootjad toetust kuni 2031. aastani.

Möödunud aastal jagati toetusi kokku ligi 95 miljoni euro eest, tänavu jagati esimese kahe kuuga ligi 15 miljonit eurot toetust.

Taastuvenergia toetuste skeem võeti kasutusele 2007. aastal, et hoogustada uute taastuvenergiavõimsuste turule toomist. 2018. aastal uute tootjate süsteemi lisamine lõpetati ning 2019. aastast rakendatakse vähempakkumiste süsteemi.

Seaduse järgi makstakse skeemi alusel toetust 12-aastase perioodi jooksul.

Uue vähempakkumiste süsteemi järgi pakuvad elektritootjad summa, mis neil on elektri müügist vaja teenida ja kui turuhind jääb sellest alla, katab riik hinnagarantii ja turuhinna vahe. Ehk kui piiriks on näiteks 45 eurot ja turuhind ühe tunni eest jääb 35 eurole megavatt-tunnist, maksab riik 10-eurose vahe kinni. Arvestus toimub tunnipõhiselt.

Konkurentsiamet heitis mullu ette, et arendajad nägid enne uue süsteemi kehtima hakkamist vaeva, et mahtuda vana skeemi alla. Näiteks korraldati tootmist sellisel viisil, et jaama suurus ei ületaks piirmäära, või alustati elektri tootmisega alles siis, kui kehtis juba uus toetusskeem.

Nii-öelda vana skeemi alla jäi näiteks Mustmäe koostootmisjaam, mille ehitamist alustati selle kehtimise ajal, kuid mis valmis alles 2019. aastal. Sama lugu oleks olnud ka Eesti Energia Tootsi tuulepargiga, mille toetuse nimel kohut käimisest otsustas Eesti Energia tänavu loobuda. Muul juhul oleks see võinud tähendada järgmised 12 aastat projektile peale maksmist.

Konkurentsiameti prognoosi kohaselt võib perioodi 2007–2030 toetuse kogumaksumus kujuneda kokku 1,5 miljardi euroni.

Oksjonite süsteemi alusel maksavad tarbijad taastuvenergia tasu 2045. aastani. Seetõttu soovitas konkurentsiamet mullu järk-järgult taastuvenergia toetused kaotada.

Vana skeemi järgi maksti alates 2007. aastast tootjatele otsetoetust 53,7 eurot megavatt-tunnist. 2019. aasta lõpus kuulutati välja esimene taastuvenergia oksjon.

2019. aasta oksjoni tulemusel toetati viit pakkujat, kelle toetusmäära vahemik jäi 58,39 eurost megavatt-tunni kohta 69,2 euroni. See tähendab, et toetuse summaks kujunes ligikaudu 12,49 kuni 23,3 eurot megavatt-tunnist.

2020. aastal korraldatud taastuvenergia oksjonil kuulutati võitjaks kuus ettevõtet, kelle pakkumuste vahemikud olid 54,7 kuni 57,38 eurot megavatt-tunni eest. Toonaste arvutuste kohaselt makstaks aastas toetust ligikaudu 8,8 kuni 11,48 eurot megavatt-tunni eest.

Möödunud aasta märtsis toimunud pakkumused jäid vahemikku 45,8 kuni 48,9 eurot megavatt-tunni eest.