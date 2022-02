Enefit Greeni Purtse tuulepargile tarnib tuulikud Taani tootja

Tuulepargi rajab Enefit Greeni tütarettevõte Enefit Wind Purtse.

Tegemist on üle aastate esimese Eestisse rajatava suurema tuulepargiga. Tuulikute püstitamine algab järgmise aasta alguses.

Esialgu tuleb tuuleparki viis tuulikut, millest igaühe võimsus on 4,2 megavatti.

Elektrit hakatakse tootma tuleva aasta teises pooles.

"Praeguse ehitusloa järgi saab siia viis tuulikut rajada, aga ma olen optimistlik, et kui Eestisse peaksid tulema kaitseväe radarid, siis ka Virumaal on rohkem kohti, kuhu on võimalik tuulikuid rajada," rääkis Enefit Greeni juht Aavo Kärmas.

"Me ju nägime, mida aasta lõpus elektrihinnad tegid, millistes kõrgustes nad olid. Kindlasti, mida rohkem meil on taastuvenergiat, seda vähem me selliseid kõrgeid hindu näeme. Tegelikult on see üks väga hea näide, kui kiiresti on võimalik Eestis taastuvenergiat juurde tuua. Täna me sõlmisime lepingu, esimesed tuulikud saavad aasta esimeses pooles püsti ja aasta teises pooles hakkab juba tootmine. Nii et vähem kui kahe aastaga on meil võimalik saada rohkem taastuvelektrit," lisas ta.

Purtse tuulepargi rajamine maksab 28 miljonit eurot.