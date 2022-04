Baerbock: Saksamaa toetab Eestit julgeolekus, sest Vene oht on tõeline

Baerbock kinnitas Tallinnas, et Euroopa Liit on sanktsioonides ühtne ega anna neis järele enne, kui Putin laseb relvadel vaikida. "Suurendame majanduslikku survet Venemaale," ütles Baerbock täpsustamata, millal loobub Saksamaa Vene energiakandjate tarbimisest.

Samuti jätkab Saksamaa tema sõnul Ukraina varustamist relvade ja moonaga, sest Ukraina kaitseb ka teiste Euroopa riikide vabadust. "Pärast Venemaa sõja algust Ukrainas hakkas Saksamaa vaatama uue pilguga julgeolekule," ütles Baerbock. Ta kinnitas ka, et Saksamaa toetab julgeoleku küsimustes vankumatult Eestit. "Seisame teie kõrval, sest Vene hädaoht on reaalne. Selle ees ei saa silmi sulgeda ja Saksamaa panustab rohkem alliansi julgeolekusse," rääkis Baerbock. Ta kinnitas ka Eestile, et NATO artikkel viis kehtib igasuguse "kui ja agata": "See kehtib raudselt."

ERR-i küsimusele, kas seni Ukrainale relvade andmisel kõhkleval positsioonil olnud Saksamaa annab neile sõdimiseks ka moodsaid Leopardi tanke, vastas minister, et Ukrainale on neil kavas anda varustust, mida saadakse vahetusena teistelt idapartneritelt. Samuti on Baerbocki väitel Saksmaal relvi ja teisi vahendeid, nagu helikopterid, napilt.

"Oleme Ukrainale andnud relvi esimesest sõjapäevast. Kui vaatame oma relvavarusid, siis kõike pole võimalik Saksamaal kohe anda. Meie kaitsetööstus on koostanud nimekirja, et otsustada koos Ukrainaga, mida on Ukrainal vaja," rääkis Baerbock. Saksamaa toetab tema sõnul ka oma partnereid NATO-s, et neil oleks võimalik anda Ukrainale relvi, mida Saksamaal pole võimalik anda.

"Tänase seisuga pole Saksamaal võimalik relvi, nagu Leopardi tankid, Ukrainale tarnida, sest need nõuavad väljaõpet ja teavet, kuidas neid hooldada," sõnas Baerbock.

Minister lausus, et olukord Mariupoli linnas on väljakannatamatu, kuid võimalused tsiviilelanikkonna evakueerimiseks saab luua ainult Putin. "Humanitaarkoridoride teema on pikka aega olnud Ukrainas suur probleem. Vene juhtkonnale on nende vajalikkust pidevalt püütud selgeks teha. Nende loomisel ei saa Vene lubadustele loota, nagu kogemus on näidanud. Punase Risti komiteega oleme püüdnud seda probleemi lahendada, aga see on ainult Putini kätes. Tal tuleb loobuda evakueerujate pommitamisest," sõnas Baerbock.

Samuti mainis Baerbock pressikonverentsil Eesti ja Saksamaa kauaaegseid sidemed, mis põhinevad siin elanud baltisakslastel ja Hansaliidu õitseajal. "Tahame sidemeid süvendada ja roheenergia vallas on siin suur tulevik," ütles Baerbock.

Tema sõnul on Eestis suur huvi saksa keele ja kultuuri vastu. "Meie partnerkoolid Eestis on sillaehitajateks. Meie loodud võrgustikud on natsismi ja lõhestumise vastu, sest Vene propaganda tahab ka siin Baltikumis inimesi üksteisest eraldada. Võitleme selle vastu ühiselt, ka meediavaldkonnas. Alates 2016. aastast töötame koos, et Vene propagandal pind jalge alt lüüa – õpetame noortele inimestele, mis on vaba sõna, et nad Putini valed ära tunneksid," sõnas Baerbock.

Annalena Baerbock kohtus Tallinnas oma kolleegi Eva-Maria Liimetsaga. Päev varem kohtus Baerbock kolme Balti riigi välisministriga Riias.

Baerbock külastas ka Stenbocki maja ja kohtus peaminister Kaja Kallasega.