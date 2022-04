ERR Lätis: Balti peaministrid toetavad Ukraina kiiret lõimumist EL-iga

Ukraina maksab Euroopa Liitu vastuvõtmise eest kõrgeimat võimalikku hinda, kõlas Baltimaade peaministrite kohtumisel. Relvaabi Ukrainale ja sanktsioonid Venemaale võiks aidata nende hinnangul kiiremini rahu saavutada.

"Rahuni on võimalik jõuda siis, kui Ukraina selle sõja võidab. Et aga Ukraina sõja võidaks, on vaja tagada mõned olulised asjad. Üks neist on lääneriikide sõjaline abi, sealhulgas raskerelvastuse andmine," ütles Läti peaminister Krišjanis Karinš.

"Sanktsioonid Venemaa gaasile ja naftale peavad praegu olema meie pingutuste keskmes. Oleme ka teinud ettepaneku luua eraldi arvelduskonto, mis lubaks tulevikus kasutada Vene gaasi eest makstavat raha Ukraina ülesehitamiseks," rääkis peaminister Kaja Kallas.

Balti riigid suurendavad investeeringuid kaitse-eelarvesse ja leiavad, et siinne piirkond vajab NATO-lt uut kaitsehoiakut ehk suuremat kohalolekut nii õhus, maal kui ka merel.

"NATO peab olema valmis ohu korral kohe välja panema iga Balti riigi kaitseks diviisisuurused väed. Sinna kuuluksid nii meie enda üksused, meie territooriumile paigutatud liitlasüksused kui ka vajadusel liitlaste väed, mida on võimalik kiiresti kasutada," selgitas Kallas.

Peaministrid ei andnud selget vastust, kas oma vedelgaasi terminal igas riigis on majanduslikult mõtekas. Läti peab Paldiskit pigem kiireks ja ajutiseks lahenduseks ning arvestama peab ka Soome ja Poola vajadustega.