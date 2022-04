Ettevõtjad ootavad Ukraina põgenike kõrval suveks tööle ka Eesti noori

Hoolimata sellest, et Eestisse on jõudnud sõjapõgenikud, kellest paljud tööd otsivad, ootavad hotellid ja restoranid jätkuvalt ka Eesti noori. Populaarsed ametid suvel on näiteks hotelliteenindajad ja puhastustöötajad.

Hestia Hotels Groupi tegevjuht Kaisa Mailend ütles, et osaliselt on Ukraina põgenikud töökohad juba hõivanud.

"Puhastusteenindaja on kindlasti positsioon, kuhu saavad kõik, ka ilma keelenõudeta kandideerida. Samamoodi ka selline köögipersonal, kes külalistega kokku ei puutu, nõudepesu, seal samamoodi puhastusteenindajad," rääkis Mailend.

Tema sõnul tulebki ukrainlaste palkamisel takistuseks keeleoskus ja seepärast on vajadus ka Eesti noorte järele.

"Meil on ju keelenõue, et ka teenindav personal peab oskama eesti keelt rääkida ja siin juba Ukraina sõjapõgenikel kahjuks konkurentsivõimekus on madalam," selgitas ta.

Õpilasmaleva juhataja Ott Väli sõnas, et kui alguses tundus, et Ukrainast saabunute tõttu malevatele tööd ei jätkugi, siis nüüd on olukord muutnud.

"Nüüd, kui on asjad edasi arenenud, siis tegelikult on näha, et ega tegelikult see seis väga hull ei olegi. On küll kindlasti mõningaid töid, mis on maleva jaoks ära jäänud. Näiteks üks täiesti uus valdkond oli sotsiaalvaldkond, kuhu lootsime sel aastal rühma saata, mis oleks esmakordne olnud," rääkis ta.

Siigur Restoranide Grupi peakoka Tõnis Siiguri sõnul on nemadki valmis Ukrainast saabunuid tööle võtma, kuid huvi on seni olnud väike.

"Meil on valmidus olemas, et neid tööle võtta. Me oleme omalt poolt esitanud kõik andmed, et see info leviks, aga tänase päeva seisuga veel väga palju neid tegelikult ei ole. Mul päris reaalne esimene kohtumine on alles järgmise nädala esmaspäeval," rääkis ta.

Siigur ütles, et hooajaliseks tööks otsivad nende restoranid sadu inimesi, seega on kohalikud noored jätkuvalt oodatud.