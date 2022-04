Zelenski kohtub pühapäeval USA riigisekretäri Antony Blinkeniga

Samuti kohtub ta USA kaitseministri Lloyd Austiniga.

Pressikonverentsil rääkis Zelenski muu hulgas, et kui Venemaa peaks tapma Mariupoli kaitsjad või jätkama iseseisvusreferendumiga osaliselt okupeeritud lõunapiirkondades Hersonis ja Zaporižžijas, peatab Ukraina rahuläbirääkimised Moskvaga.

"Kui meie inimesed tapetakse Mariupolis, kui venelased kuulutavad välja pseudoreferendumi uutes pseudovabariikides, siis Ukraina ei osale üheski läbirääkimisprotsessis," ütles Zelenski The Guardiani vahendusel.

Ta jätkas, öeldes, et referendumi korraldamine "ei ole selle olukorra diplomaatiliseks lahendamiseks kasulik".

"See segab diplomaatilisel viisil sõja lõppu," ütles ta. "See on kindlasti vale samm Venemaalt. See annab tunnistust sellest, et kõik enne seda, kõik diplomaatiliste rühmituste kohtumised, kõik see oli ainult ilukirjandus ja poliitiline teater, muide, väga halbade näitlejatega."

"Meie partnerid, nii eurooplased kui ka ookeanitagused partnerid, USA ja Kanada – kõik näevad, et Venemaa on kogu selle aja rääkinud, et Ukraina ise ei taha istuda läbirääkimiste laua taha, et lõpetada sõda," ütles Zelenski.

"Kõik nägid, et sellel on omamoodi kuhjamise efekt. Kui meil nüüd see (läbirääkimiste alustamine - toim.) õnnestub, on meie usaldus oma partnerite vastu kõrgeimal tasemel. Kuid Venemaaga puudub usaldus," ütles Zelenski.

Ta jätkas: "Venemaa ja usaldus ei ole sünonüümid. Need on antonüümid. Nad lihtsalt räägivad midagi ja nende sõnad ei kattu tegudega."

Küsimusele, kas ta soovib endiselt kohtumist Vladimir Putiniga ja kas ta arvab, et kohtumine oleks kasulik, vastas Zelenski: "Olen algusest peale nõudnud läbirääkimiste pidamist Vene Föderatsiooni juhiga, sest arvan, et [kõik kohtumised vahendajatega] ei anna soovitud efekti."

"Selle sõja saab peatada see, kes selle alustas," sõnas Zelenski.