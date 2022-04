Shanghai lukkupanek võib Eestis pikendada elektroonikakaupade ooteaegu

Hiinat tabanud koroonaviiruse omikroni variandi laine on pannud sealseid võime kasutama koroonapandeemia alguspäevadest tuttavaid võtteid ning suurlinnades karme koroonapiiranguid kehtestama.

Kui muu maailm on pandeemia kestes otsustanud järjest leebemate piirangute kasuks, et hoida ühiskond ja majandus võimalikult avatuna, siis Hiinas on endiselt kasutusel nulltolerantsi poliitika ehk ühiskond lüüakse koroonaviiruse leviku peatamiseks maksimaalselt lukku.

Koroonaviiruse uue lainega maadlev Shanghai teatas eelmise nädala lõpus, et linnas käivitati ülelinnaline testimine ja elanikke hoiatati, et kolmenädalane liikumispiirang eemaldatakse alles siis, kui viiruse levik on peatunud.

See on andnud niigi ebastabiilsele maailmamajandusele järjekordse hoobi ning megalinna ja olulise kaubasadama Shanghai kuu pikkuseks veninud lukustamise mõju jõuab suuremal või vähemal määral ka Eestini.

Mõju on pigem väike, ütles ERR-ile LHV majandusanalüütik Kristo Aab. "Eesti otsesed kaubandussuhted Hiinaga ei ole tihedad, mistõttu ei avalda sealne lockdown Eesti majandusele kuigi suurt mõju. Kuna suletud on ka mitmed Hiina sadamad, siis on kaupade vedu Aasiast mujale maailma kindlasti mõnda aega häiritud, aga kuna tegemist pole sisuliste tõrgetega, vaid lihtsalt ajutise sulgemisega, siis on piirangute eemaldamisele järgnevalt oodata ka tavapärase kaubanduse kiiret taastumist," lausus Aab.

Konteinervedudes pole mõju Eestini veel ulatunud, ütles ERR-ile Muuga sadamas konteinerterminali haldava HHLA TK juhatuse liige Andres Uusoja.

"Arvestame, et kuskil juunis-juulis peaks see saabuma. Shanghaist kui maailma suurimast sadamast tuleb igasuguseid erinevaid kaupu ehk ei oska prognoosida, mis (valdkond) täpselt kannatada saab," lausus Uusoja.

Uusoja sõnul on kaubavood Muugal praegu stabiilselt suured, kuid mis lähimgi tulevik toob, ei oska keegi ennustada. "Viimased kaks aastat on näidanud, et ennustada ei oska keegi. Vaatame päev korraga, mis edasi saab," ütles ta.

Elektroonika ooteajad võivad pikeneda

Aab märkis, et kui Eestisse mingi mõju jõuab, siis saavad seda esmajoones tunda elektroonikakaupade austajad.

"Covidi kriisi kogemustele tuginedes võib arvata, et esimesed nähtavamad mõjud avalduvad elektroonikakaubanduses, kus teatud tootesegmentide puhul tarneajad pikenevad ning kliendid peavad soovitud kauba kättesaamist lihtsalt veidi kauem ootama," lausus ta.

Euronics Eesti näeb juba praegu, et olukord võib hapuks minna.

"Shanghais kehtestatud piirangutel saab olema suurematele turgudele kahtlemata üsna märkimisväärne mõju, mis tuleb esile lainena," märkis ERR-ile Euronics Eesti turundusdirektor Kristjan Terase.

Terase sõnul on juba pikemat aega kestnud lockdowni ajal turge varustanud seni tellijate poolt ladudesse kogutud mahud ning ka tootjate poolt varem toodetud kogused.

"Olukorra muutumist on keeruline ette prognoosida ja keegi ei julge öelda, kui suur saab olema hetkel maailmas tarneahelaid laiemalt raputavate kriiside mõju tarnekindlusele. Tarneahelas ei saa ära unustada ka tellijate rolli ja ka see võib turgudel ajutiselt erakorralisi olukordi põhjustada. Nii võivad kriisi mõjul erinevate tarnete tühistamised või tellijate endi probleemid paisata turule hoopis täiendavas koguses kaupasid," lausus Terase.

Terase sõnul ollakse oldud ettenägelikud ning hoidnud oma kesklaos arvestatavat kaubavaru.

"Kuigi üksikute ja spetsiifiliste kaupade tarned võivad täna siiski viibida, suudame me oma klientidele alati sobiva alternatiivi leida ning sellist olukorda, kus pesumasin või televiisor jääks defitsiidi tõttu ostmata, pole ette tulnud," ütles ta.

Aab märkis, et kui piirangute mõju hiinlaste äritegevusele on ajutine, siis hoopis suuremat mõju maailmamajandusele võivad avaldada sealse kinnisvara- ja ehitussektori probleemid. Mõju aga ei pruugi olla üldse negatiivne.

"Pikemas perspektiivis võib Hiina suunalt maailmamajandust rohkem mõjutada sealse kinnisvara- ja ehitussektori kahandamine, mis vähendab nõudlust baasmetallide ja muude ehitusmaterjalide järele. Tänases kontekstis on vabanevad tööstustoormete ressursid maailmaturul igati teretulnud ning sellel võib maailmamajandusele olla koguni toetav mõju läbi sisendhindade leevenemise," lausus Aab.