Haridussüsteemi on jõudnud kolmandik Eestisse tulnud Ukraina lastest

Eesti haridusasutustesse on sõja algusest Ukrainas jõudnud 3729 sõja eest pagenud lasteaia- ja kooliealist last, mis moodustab ligikaudu kolmandiku Eestisse jõudnud alla 19-aastastest lastest.

Viimase nädalaga on haridusasutustesse registreeritud ligikaudu 500 last. Alushariduses on registreeritud 894 Ukrainast põgenenud last, põhihariduses 2539, gümnaasiumis 162 ja kutsehariduses 134 õpilast.

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna sõnul on väga oluline, et Ukraina lapsed saaksid võimalikult kiiresti haridusasutustes koha ja hakkaksid eesti keelt õppima.

"Teame, et Eestisse on jõudnud 11 887 kuni 19-aastast Ukraina sõjapõgenikku, kuid haridusasutustes on kirjas neist hetkel 3729. Lisatoetust saab riik maksta omavalitsustele vaid nende laste eest, kes on andmebaasi kantud," ütles minister.

Ukrainast pärit lapsi ja noori on tänaseks kõigis maakondades. Hariduse infosüsteemi andmetel on enim Ukrainast pärit lasteaialapsi ja õpilasi registreeritud Harjumaal (1782), Tartumaal (379), Pärnumaal (293), Ida-Virumaal (241), Lääne-Virumaal (240) ja Järva maakonnas (144).

Eestikeelsetes haridusasutustes on kirjas 70 protsenti, vene õppekeelega haridusasutustes 20 protsenti, keelekümblusprogrammi rakendavates õppeasutustes 10 protsenti ja ingliskeelsetes koolides üks protsent sõjapõgenikest lastest ja noortest.

Lisaks lastele on paljudesse haridusasutustesse jõudnud ka Ukrainast pärit töötajad.

Ministeeriumi küsitluse andmetel on 76 kooli asunud tööle 101 Ukraina sõjapõgenikku. Enamik neist töötab õpetaja või õpetaja abi ametikohal, aga on ka psühholooge, logopeede, tugiisikuid, õppekoordinaatoreid ning ka näiteks neid, kes on tööl kokana sööklas või aitavad koolimaja korras hoida.