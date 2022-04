ÜRO hakkab nõudma Julgeolekunõukogu liikmelt veto kasutamise põhjendamist

Resolutsiooni ettepaneku tegi Lichtenstein. Tegemist on liikmesriikide katsega lahendada mingilgi viisil seda, et ÜRO Julgeolekunõukogu on vetoõigusega liikmete pärast hambutu, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Nüüdsest peale koguneb peaassamblee kümne päeva jooksul iga kord, kui julgeolekunõukogu liige on kasutanud vetot, et kuulda selle põhjendust.

Venemaa kritiseeris kohustust, öeldes, et see on surveavaldus Julgeolekunõukogu alalisele liikmele.