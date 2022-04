Haigekassa hakkab tulevast nädalast vastu võtma vaktsiinikahjude avaldusi

Vaktsiinikahjude hüvitise süsteemi eest võidelnud Tatjana Fitania 27-aastane poeg sai esimese doosi Pfizeri vaktsiini mullu 11. augustil ning meest tabas anafülaktiline šokk, sellest ajast alates on noormees teadvuse kaotamise tõttu vajanud kiirabi abi kümmekond korda, vahendas "Aktuaalne kaamera".



"Tal tekib paanikahoog, see on väga tõsine ja sageli tuleb juuresolijatel kutsuda kiirabi, sest poeg ei suuda sel ajal end kuidagi aidata," rääkis Fitania.

Kui esialgne diagnoos oli epilepsia, siis aprillis tunnistasid tohtrid, et tegu on vaktsineerimisjärgse psühholoogilise traumaga. Seetõttu plaanib pere küsida hüvitist.



"Ma olen harjunud mõtlema suurelt, seepärast majake mere ääres oleks parim kompnesatsioon ja minu unistus. Ootame ja vaatame, sest kõike on vaja tõestada," ütles Fitania.



Alates järgmisest nädalast võtab haigekassa vastu koroonavaktsiini tüsistuse saanute avaldusi. Hüvitist on õigust saada vaid neil, kelle tervisehäda on kestnud vähemalt neli kuud ning on arstide poolt fikseeritud.



Sotsiaalministeeriumi tervishoiuvõrgu juht Heli Paluste ütles, et seejärel hindab haigekassa tervisedokumentide alusel, vajadusel ka eksperte kaasates, milline on selle tekkinud kahju raskusaste. "Kõige väiksem summa, mida kõige kergemal juhul on võimalik saada, on 2000 eurot ja kõige suurem summa, üliraske tervisekahjustuse korral või ka surma korral on 100 000 eurot," ütles Paluste.

Riik on planeerinud vaktsiniikahjude hüvitiseks tänavu 500 000 eurot ja tänase seisuga on ravimiameti hinnangul võimalik seostada vaktsiinikahjustusega viit surmajuhtumit. Kui suur on tervisekahju eest makstava hüvitise summa, on paika pandud ministri määrusega.

Taotlusi saab esitada ka tagantjärgi ning seda võivad esitada ka need, kes seni pole ravimiametit tüsistusest teavitanud. Ravimiamet on tänaseks saanud üle 7000 teatise, neist 350 puhul on tegu olnud tõsisema tervisekahjustusega.

"Nendest tõsisematest, umbes 75 juhul on meie hinnnagul seos vaktsiiniga, kas võimalik või tõenäoline, aga ma arvaks, et tuleb palju selliseid taotlusi haigekassale, kus meie mõistes ei ole see tõsine reaktsioon, aga inimesel on tekinud pikaajaline ja häiriv reaktsioon vaktsineerimisjärgselt, kas siis mingid liigesvalud või tundlikkus häired," lausus ravimiameti ravimiohutuse osakonna juhataja Maia Uusküla.

Näiteks Soomes võib taotleda hüvitist juhul, kui pärast koroonavaktsiini tekkinud tervisehäda on kestnud kauem kui kaks nädalat või on selle kõrvaldamiseks kulunud enam kui 86 eurot.